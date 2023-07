Maria del Mar Bonet, Marta Pessarrodona i Eliseu Climent rebran la Medalla d’Or de la Generalitat

La cantant, l'escriptorai l'activista cultural i editorrebran la Medalla d'Or de la Generalitat d'aquest any. El president del Govern,, ha anunciat aquest dimecres les persones guardonades amb aquesta insígnia, que és la màxima distinció que pot atorgar la Generalitat de Catalunya.a la Plaça Margarida Xirgu davant del Teatre Lliure.El president de la Generalitat ha explicat que s’ha reconegut Marta Pessarrodona Artigas per la seva, a Maria del Mar Bonet perque suposa Catalunya i a Eliseu Climent pel seu. En aquest sentit, Aragonès també ha insistit quei ha agraït als premiats per haver contribuït des de diferents arts a què la llengua tingui l’estatus que té actualment.(Palma, 1947) té una trajectòria de més de 50 anys sent una de les ambaixadores de la música popular mediterrània, va formar part de la Nova Cançó i ha rebut reconeixements com lael Premi Nacional de Cultura, la Medalla d'Or del Parlament, la Medalla d'Or al mèrit en les belles arts i la Medalla d'Or de la ciutat de Barcelona.(Llombai, 1940), activista cultural i editor valencià, va impulsar juntament amb Joan Fuster l'entitat Acció Cultural del País Valencià, de la qual és president d'honor i és editor del setmanari, i ha rebut premis com la, el Premi Nacional de Cultura i la medalla d'honor de la Xarxa Vives d'Universitats.(Terrassa, 1941) és poeta, narradona, assagista i traductora i es va iniciar amb l'antologia, ha estat traductora d'autores com Doris Lessing, Harold Pinter, Susan Sontag, Simone de Beauvoir i Marguerite Duras, i compta amb guardons com la, el Premi Nacional de Cultura i el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.

