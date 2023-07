Una residència de Barcelona, denunciada per la mort de vuit persones per salmonel·la

ha presentat una denúncia contra la directora d'una residència de la capital catalana on. Segons ha avançat El Periódico, tres persones més també han estat denunciades pel ministeri fiscal. Un jutjat ha admès la denúncia, també dirigida contra l'empresa gestora.El text del fiscal indica que des de finals del juliol del 2022, 15 de les quals van ser hospitalitzades i 8 de les quals van morir. El ministeri públic afegeix que els denunciats no van notificar cap dels casos a l'Agència de Salut Pública de Barcelona, per la qual cosa el procés d'investigació "va ser obstaculitzat" i les conseqüències del brot "agreujades".

