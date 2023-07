Joao Félix s'ofereix al Barça: «Sempre ha estat el meu somni»

Bomba al mercat espanyol de futbol. El davanter de l'Atlètic de Madrid,hauria assegurat que des que és petit el seu somni ha estat jugar al Barça . Segons ha avançat el prestigiós periodista especialitzat en fitxatges, les impactants declaracions de Félix haurien anat més enllà i el jugador portuguès hauria afirmat queI no només això, també hauria dit que a hores d'ara encara l'encantaria unir-se a les files del tècnic sabadellenc "Si passa, serà unper a mi", hauria conclòs tal com ha detallat l'expert del sector.Actualment, Félix. Aquesta ampliació la va firmar tot just el mes de gener passat, abans de tancar la cessió al. En el seu moment el club de Londres es va guardar l'opció de compra del futbolista, però finalment va decidir no materialitzar-la.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola