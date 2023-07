Feijóo aterra a la Mallorca del PP amb la seva recepta: antiindependentisme i «bilingüisme cordial»

Després de setmanes de negociacions post 28-M, el PP de Marga Prohens a les Illes Balears va aconseguir fa deu dies formar govern en solitari, però ho va fer amb la complicitat imprescindible de, que ha entrat en els consells insulars, ha obtingut la presidència del Parlament, i ha tingut mans lliures pereldels populars. Aquesta és una fórmula, la de governar en minoria, en la qual s'emmiralla el candidat dels populars a les eleccions del 23-J,, per arribar a la presidència de l'executiu espanyol. És per això que en un acte a Palma ha cridat aen els populars per forjar un "" sense Vox. Per seduir els assistents, ha fet servir un discurs, furgant en els pactes del PSOE amben l'última legislatura. I també ha promès governar promovent un "".Feijóo ha estat abrigat per centenars de persones a Mallorca. Malgrat que a les Illes Balears no es presentin ni ERC ni Bildu, ha centrat tot el protagonisme de la seva intervenció en aquestes dues forces, alertant que a les Illes Balears també existeix "". "Hem tingut un president rodejat per minories independentistes que han decidit el bé comú de la nació", ha insistit sobre el president socialista, i també ha criticat que per primera vegada en la història hi hagi hagut al govern espanyol ministres "". Estirant encara més els pactes de Sánchez amb els independentistes, ha insistit que aquests han marcat la "pauta del govern".Independentisme a banda, a les Illes Balears ja s'han començat a notar algunes de les conseqüències contra el català promogudes pel nou govern dels populars, atenent les demandes de Vox malgrat que no formi part de l'executiu. Així, ja s'ha deciditper entrar a treballar al sistema sanitari, o bé fulminar la. Feijóo ha obviat aquests atacs de la llengua i ha assegurat que la seva aposta és un "", en el qual la llengua "no sigui un problema", sinó una "oportunitat".Ara bé, tot seguit ha erigit el: "No podem prescindir d'un dels dos idiomes perquè en tenim dos, no podem prescindir d'un idioma que és el segon més parlat del món, que és l'espanyol. Seria un disbarat renunciar a aquest idioma comú". També ha assegurat que un vot al PP és un vot a garantir que es restauri la "", prometent també que a les Illes, en referència de nou a Catalunya, no hi haurà una presidenta que declari la independència.Una altra de les receptes que ha revelat per Espanya és la decidida avui mateix pel Govern de les Illes Balears:. A parer seu, és una mesura perquè els governs tinguin "menys diners" a canvi que els tingui la gent. La mesura aprovada avui per l'executiu de Prohens, suposarà un descens dels ingressos de 60 milions d'euros per a la comunitat autònoma i beneficia, principalment, les rendes de més de 700.000 euros.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola