​Anglès viu un infern a gairebé 45 °C: «Et cremava la cara»

Un dels carrers principals del centre del poble de la Selva. Foto: Pau Masó

El sol crema, però l'aire també. Aquesta era la sensació a primera hora de la tarda d'aquest dimarts a, quan el poble ja s'havia situat entre els rècords de calor del país de temperatura no només es noten sinó que també es veuen: poca gent al carrer, persianes abaixades i, qui s'atrevia a sortir, ho feia per poca estona. És el cas deque fins a la tarda no han sortit de casa i només ho han fet per anar a cosir a la biblioteca del poble, on hi ha aire condicionat: "A casa, el termòmetre no havia marcat mai la temperatura d'avui. Fa 17 anys que hi vivim i mai ho havíem vist". "Avui ha estat el màxim. No ho havia vist mai", afirmen les dues.A les 12:24 h Anglès ha registraten el pic de calor que ha afectat el país aquest dimarts. Els 44,8 graus comptabilitzats al municipi han superat amb un punt de diferència la temperatura rècord a Catalunya que s'havia registrat a Alcarràs el 2019 (43,8) . El garbí que ha bufat aquest dimarts a Anglès era tant o més calent que el mateix sol.A l'ombra el termòmetre marcava més de 40 graus i l'únic lloc on es podia passar la calor era dins de casa amb o sense climatització. En el cas de la, qui fa tres mesos que ha obert una botiga de queviures al principal carrer del poble, no té aire condicionat: ". Tinc tota mena de ventiladors. Baixo el tendal al matí i, sobretot ho mantinc tot tancat". A la botiga, almenys hi té tres ventiladors oberts amb els quals intenta mantenir la temperatura i conservar els productes més delicats com la fruita o la verdura. Segons la veïna d'Anglès, la calor ha fet trastocar també la quotidianitat d'un dimarts qualsevol: "Normalment el dimarts ve molta gent. Avui han vingut aviat perquè volien tornar cap a casa". La Sílvia assegura que no havia viscut mai aquesta calor en els 20 anys que viu al poble: "A casa meva estàvem al menjador a més de trenta graus. Era impossible estar-hi".Al costat de la botiga de la Sílvia hi ha una perruqueria on treballendes de fa dues dècades. Ho fan sota l'aire condicionat, el qual asseguren que els ha salvat del dia d'avui. Malgrat això, no s'han escapat de patir la calor: ". Exagerat. El termòmetre de la farmàcia marcava 44 graus a l'ombra a les tres de la tarda. Venia caminant i la sensació era que et cremava la cara", explica la Mònica.I és que el pic de calor viscut avui a Anglès ha situat el poble de la Selva al mapa. "M'ha trucat un dient 'Què foteu a Anglès? Heu fet rècord!'", diu en, un veí que sempre ha viscut al poble i que sovint visita el desert. Assegura que la situació d'avui li recorda els viatges que fa: ". Vaig tres o quatre vegades l'any al desert i aquí acabarem com allà. Està venint el desert cap aquí. Imagina't cada dia tot allò que desprèn calor: aires condicionats, cotxes, vaixells, avions, etc. Tot això, a tot al món. Abans no hi era. Vas acumulant i cada vegada tot és més calent.".Sigui de qui sigui la culpa, la calor no té pietat i aquestes recordarà a Anglès per ser el més calorós que es recorda al poble. Tots els veïns amb qui hem parlat afirmen que no ho havien viscut mai i també creuen que serveix per prendre consciència sobre el canvi climàtic. "Diuen que serà l'estiu més fred dels que vindran. Això és el que diuen", comenta la Quima, mentre puja les escales de la biblioteca municipal per anar a fer ganxet. A fora la calor continua teixint un present que ens avisa del futur que pot venir.

