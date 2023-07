«No farem una jugada mestra per investir un president del PP»: el debat, en 20 frases

Els vuit candidats catalans a les eleccions espanyoles s'han enfrontat aquest dimarts en el primer i únic. Sobre la taula, l'amenaça de l'extrema dreta, que té opcions de governar a l'estat espanyol, la divisió estratègica del moviment independentista -com quedenserà una de les derivades del 32-J- i la pugna de les esquerres pel vot útil per frenar PP i Vox. Tant elcomhan tret pit de l'obra de govern a l'Estat, igual que ERC, que en aquestes eleccions sotmet a examen la seva estratègia del diàleg i no ha evitat els retrets als dos partits del govern espanyol. Les enquestes, a hores d'ara, situen el PSC com a favorit per guanyar les eleccions. Els caps de llista, que han dedicat el dia a preparar el debat, han seguit la línia de la campanya, que ja encara la recta final amb la vista posada al. A continuació, un resum del debat en 20 frases:1.: “El sistema de finançament s’ha d’abordar amb urgència i es farà en la propera legislatura”2., a Batet: "Si tan pacificada està Catalunya, per què infiltren policies al moviment independentista?"3., a Rufián: "Li proposo que no investeixi cap president espanyol si no ens transfereixen les competències per fer un referèndum a Catalunya"4., als independentistes: “Ni PSC ni PP permetran un referèndum, aleshores què faran els propers quatre anys a Madrid?”5., a Junts i la CUP: "Jo no soc el seu adversari"6.avisa del risc de PP i Vox: "Són una amenaça pública, són un perill públic i els hem de guanyar"7.: “El nostre compromís és lluitar contra l’emergència climàtica, però això no passa per paralitzar grans infraestructures com l’Aeroport del Prat”8.reivindica la centralitat del PSC i la Catalunya actual: "Pedro Sánchez se l'ha jugada per Catalunya; no hem de tornar al 2017"9., a Martín Blanco: "No pot dir que estima Catalunya i estar al PP"10., a Batet: "Com volen que es desplegui el nostre país si vostès no paguen? Vostès legislen per una economia espanyola, no catalana"11.: "És tan perillós el negacionisme climàtic de PP i Vox com el que fa el PSC a Catalunya; és incompatible mitigar el canvi climàtic amb el Hard Rock, cal decreixement"12., a Rufián: "Una llei espanyola mai no blindarà l'escola catalana"13., a Vidal: "Acabaran prometent una casa i un cotxe a tothom; volen entrar fins a la cuina de la gent"14."Nosaltres sumarem en una coalició"15., a Junts i el PDECat: "Estic molt orgullós que hi hagi una dreta independentista, el nostre moviment ha de ser transversal"16.: "El PP mai farà res contra el català ni contra Catalunya"17.: "No farem una jugada mestra per investir el PP"18., a Nogueras: "Nosaltres investirem president a Pedro Sánchez; vostès què faran?"19.demana que es deixi governar la llista més votada: "PP i PSOE han de tenir voluntat d'acord i entesa"20.: "El bloc de futur és el bloc de l'autodeterminació"

