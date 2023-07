Mor una dona de 61 anys ofegada en una piscina pública a Gualba

Tercera víctima mortal

Una dona de 61 anys ha mortaquest dimarts en unad'ús públic a(Vallès Oriental). Amb aquest succés, ja hi ha hagut fins a tres víctimes mortals en piscines des del 15 de juny.Unde la piscina ha trucat al telèfon112 a les 12:10 hores per informar que hi havia una dona ofegada dins l'aigua. Quan se n'han adonat l'han tret de la piscina, però ja estavaUn cop fora de l'aigua, s'ha intentata la víctima però sense èxit. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat dues ambulàncies i un helicòpter del(SEM). Ells han seguit intentant salvar la víctima, peròEs tracta de laa piscines que es comptabilitza des del. La primera tragèdia va tenir lloc el 21 de juny ai la segona el 28 del mateix mes aCal apuntar que des de mitjans de juny també hi ha hagut un total de, no mortals, però amb ferits. La gran majoria d'aquests casos, 15 en concret, han estat ambimplicats.

