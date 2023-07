L'onada de calor no atura la feina al carrer: «Prefereixo suar a patir el sol a la pell»

El Miguel Ángel, un obrer que treballa sota la calor Foto: Hugo Fernández

El Fran, cambrer del bar del Pi del centre de Barcelona Foto: Hugo Fernández

El Venceslao, quiosquer de l'Once Foto: Hugo Fernández

Quatre de la tarda. Cau unsobre la ciutat de Barcelona. El termòmetre marca 33 graus al Raval, amb. El nucli històric de la ciutat, tot i quedar-se lluny del rècord de temperatura registrat aquest migdia aés testimoni de com ni tan sols els termòmetres desbocats aturen el ritme frenètic que caracteritza la capital catalana. A més dels milers de turistes que no s'han posat prou crema i que passegen suats i amb cara de cansament per les Rambles,Com a tota capital europea, a Barcelona les obres no s'aturen mai, ni tan sols quan les condicions climàtiques són complicades. Siguin rehabilitacions de grans edificis, carrers que s'estan adaptant per als vianants, o intervencions rutinàries de manteniment, l'onada de calor no és pretext per aturar la feina. Elés un dels operaris que estan rehabilitant una vorera de la Rambla Catalunya. Tot i que en aquests moments condueix una excavadora i el sol no el toca directament, la seva cara revela el cansament i la calor. La seva indumentària crida l'atenció: tot i que l'ambient és sufocant,. "Sento la calor extrema portant aquesta roba, però", explica. "Fins i tot hi ha dies que em tapo la cara per evitar cremar-me", afegeix.Rambla avall, uns operaris que estan netejant la vorera a ple sol fan servir el remei que ha explicat el Miguel Ángel, icom poden ambmentre freguen el terra. L'entorn mésper treballar amb aquestes temperatures, però, es troba metres avall: la. Sobre el paviment i sense l'ombra de cap arbre,és el refugi d'unes venedores de tiquets de l', el bus que connecta Barcelona amb l'aeroport. "Prefereixo no parlar,", diu una de les treballadores. Els qui tampoc poden escapar de la calor de la plaça són els treballadors de. Al Juan, treballador de l'empresa municipal de neteja, a vegades li costa respirar a causa de les altes temperatures.", denuncia.En plena temporada alta, un col·lectiu essencial pel bon funcionament de l'engranatge turístic és el dels, que també han de passar-se hores sota el sol. El, cambrer del bar del Pi, té la sort de treballar en una plaça amb força ombra, la de Sant Josep Oriol. Tot i això, l'ambient, sumat al bullici del centre, és molt calorós. "Es nota molt la xafogor sobretot al migdia,", reconeix. Tot i estar acostumat a treballar en aquesta època, el Fran diu que aquest estiu està sent, més del que ho va ser el passat.Alguns dels treballadors que passen més desapercebuts són els venedors de l'Once, refugiats a les cabines amb aire condicionat des de les quals venen tiquets de loteria. El Venceslao explica que no passen tota la jornada laboral als quioscos, sinó que els matins venen els tiquets a peu de carrer. "", coincideix a dir. "Quan estic amb l'expositor al carrer sí que es nota molt la calor, però amb la gorra i l'aigua la passo com puc".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola