La millor tapa de Catalunya és a Barcelona

L'ha desvelat el I Concurs Ciutat de Barcelona i de Catalunya de Pinxos i Tapes celebrat aquest dilluns al vespre a La Llotja de Mar de Barcelona, on han cuinat en directe quasi 50 xefs de la terra.Després d'una nit entre fogons, eli completat pel crític gastronòmic Phillipe Regol, les cuineres Carla Peyrón i Marta Alguersuari, la periodista Judith Calix, el xef Manu Nuñéz, i l'organitzador del Concurs Nacional de Tapes, Luis Cepeda, ha conclòs que la millor proposta de Catalunya la té, al passeig de Manuel Girona número set, amb la seva Delícia de sèpia.Aquest particular plat està preparat amb maionesa de shichimi i mango, tàrtar de gamba i sal de tonyina i després de la valoració de dilluns al vespre, serà el que representi Catalunya en la pròxima edició del campionat espanyol de tapes que se celebrarà aquest novembre a Valladolid. En segona posició, el concurs ha premiat la Croqueta de cochinita pibil deal carrer Laforja 130 de Barcelona. El podi també l'ha completat un establiment barceloní,, al carrer Bilbao número 79, amb el seu Peu amb bola.A banda de les esmentades, el certamen també ha entregat altres distincions, com araper al Viatge al Carib del Merendero de la Mari, en el número u de la plaça de Pau Vila de Barcelona; laal Restaurant Hiu, en el número dos de l'avinguda del Baix Camp de Cambrils, pel seu Mar i Muntanya d'espàrrec blanc, o lad'Alba Granados, en el número 34 del carrer Enric Granados de la capital catalana, amb l'Esqueixada​ de bacallà amb mousse de mongetes de Santa Pau.Totes les receptes finalistes de la primera edició del Concurs Ciutat de Barcelona i de Catalunya de Pinxos i Tapes es podran tastar en una ruta que va arrencar dijous passat i que continuarà activa fins al pròxim diumenge. A l'aplicació mòbiltrobeu els 48 establiments que han participat en la primera edició del certamen, repartits en set ciutats catalanes -Barcelona, Girona, Cambrils, Sitges, Vic, Calella, Masnou-.

