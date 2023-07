El president dels àrbitres apunta contra un de català: «Rata és massa, no arribes ni a ratolí»

Guerra obertaentre àrbitres., president del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA), hauria llençat presumptament un duríssim atac contra, excol·legiat català i actual regidor d’ERC a la Paeria de Lleida , després que presentés una querella pelque investiga al Barça i alguns dels seus directius, entre altres.Segons revelen els àudios enregistrats en un seminari del(CTA), Medina Cantalejo insulta i amenaça Estrada sense citar-lo directament. El president del CTA va agafar la paraula i va deixar anar una lletania de desqualificacions: “Dir-te rata em sembla massa, jo crec que no arribes ni a hàmster, ni a ratolí. Ets un personatge que possiblement no ha arribat a les seves fites esportives i ara estàs donant mostres del perquè.Medina Cantalejo es referia a unaque va fer juntament amb, secretari general de la RFEF, i on va obligar tots els col·legiats a assistir-hi. Estrada Fernández no hi va anar i aquest fet va encendre els ànims de l’excol·legiat espanyol. “En algun moment ficaràs la pota i et faré fora, encara que sigui l’últim que faci al CTA. Et faré fora amb tota la mala llet que tinc, que ja sabeu que a vegades és molta”, deia Medina Cantalejo.

