Multa multimilionària a Apple i Amazon per un acord secret que eliminava la competència

Límits a la publicitat

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ( CNMC ) ha multatambper "pactar i executar" restriccions en la venda digital de telèfons, tant d'aquesta marca com de firmes competidores. Segons ha detallat aquest dimarts l'organisme, ambdues empreses van firmar diversos contractes per fixar Amazon com un distribuïdor autoritzat de la marca estatunidenca ambi afectaven la venda per internet de productes electrònics. Entre aquestes hi ha limitacions a la publicitat de productes que feien la competència al fabricant de l’iphone i "l'exclusió" d’empreses dedicades a la revenda de productes Apple a través d'Amazon.Segons la CNMC, aquestes mesures van fer que més del 90% dels revenedors que feien servir la web d'Amazon a l'Estat per a la venda detallista de productes Apple quedessin exclosos del principal mercat en línia a Espanya. L'organisme també afirma que les vendes de productes Apple en aquest portal es van concentrar en la mateixa Amazon, reduint-se "dràsticament" la competència entre operadors."Es van reduir les vendes de productes Apple a través del web d'Amazon a l'Estat per part de venedors establerts a altres països de la Unió Europea (), limitant-se, per tant, el comerç entre estats membres. Alhora, es va apreciar unrelatius pagats pels consumidors per la compra de productes Apple a aquest mercat en línia", conclou la CNMC.La Comissió també afirma que, mitjançant les clàusules de publicitat, Amazon i Apple van limitar la possibilitat que marques competidores d'Apple poguessin adquirir espais publicitaris a la web del portal a l'Estat per anunciar els seus productes. La CNMC considera que aquestes clàusules, que contribueixen conjuntament a canviar la dinàmica de venda de productes Apple, restringeixen la competència "intramarca i intermarca" i constitueixen unaCom a resposta a aquestes infraccions, la CNMC ha imposat una multa de 194 milions a diverses societats relacionades amb Apple i Amazon. Concretament, l'empresa de telefonia i les seves filials hauran de pagar 143,6 milions, mentre que les societats imputades a Amazon hauran de fer front a una multa de 50,5 milions. Aquesta

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola