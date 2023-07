La piscina de Matadepera, tancada per la indisposició d'un nen que «l'ha embrutada»

📢 La piscina gran de les Instal·lacions Esportives Municipals es clausura preventivament fins demà.https://t.co/btACFBpMe4 — Aj. Matadepera (@AjMatadepera) July 18, 2023

Lagran de les instal·lacions municipals deha estat clausurada aquest dimarts per un fet curiós. Tal com ha detallat l'en un comunicat, l'estructura ha estat tancada per una indisposició d'un nen d'un casal que "l'ha embrutada". Unes 200 persones es trobaven a la piscina quan s'han produït els fets.Els tècnics han explicat a l'Ajuntament que la piscina es podrà reobrir aquest mateix dijous, després d'aplicar un tractament de xoc per aconseguir netejar-la. Per ara, es manté oberta la piscina petita, això sí, insuficient per calmar la calor dels matadeperencs en eldes de l'inici de l'estiu.Per fortuna, però, la resta d'instal·lacions del voltant han tingut un comportament solidari i el, l'i elhan posat a disposició les seves piscines a qui pugui acreditar que és usuari de la de Matadepera. L'Ajuntament ha agraït aquest gest en un dia on s'han fregat els 40 graus al municipi.

