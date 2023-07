El temps d'aquest dimecres: la calor busca un nou rècord històric

La temperatura màxima ha superat els 40 °C a l'interior, i s'ha arribat fins als 44 o 45 °C al nord-est. A les estacions de Pantà Darnius- Boadella i Navata s'ha assolit el rècord de temperatura màxima registrada a la #XEMA, amb 45,1 °C.



Algun ruixat dispers de pedra i fang

Aquest dimarts. Amb el termòmetre del pantà de Darnius-Boadella i Navata ha superat àmpliament els 43,8 ºC registrats a Alcarràs fa quatre anys i ara aquesta ja és la calor màxima a la qual s'ha arribat mai a Catalunya.i estable, que només es podrà veure lleugerament modificada per algunes tempestes de cara al vespre que poden fregar la part més occidental.De cara a dimecres, el Servei Meteorològic de Catalunya () ha emès unper calor: un de nit i un de dia. Pel que fa al primer, el més immediat, hi ha, pràcticament tot el país. El perill en totes és moderat, de dos en una escala de sis. L'alerta comença a la mitjanit i acaba a les 6:00 del matí, i el llindar de perill que es pot superar és el de calor nocturna intensa, especialment xafogosa al litoral i prelitoral. Aquestes són les zones afectades: Alt i Baix Empordà, Pla de l'Estany, Gironès, Selva, Maresme, Vallès Oriental i Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Baix i Alt Penedès, Baix i Alt Camp, Tarragonès, Priorat, Ribera d'Ebre, Terra Alta, Montsià, i Baix Ebre.Només sis hores més tard, a les 12:00 del migdia, arriba una altra alerta per temperatures intenses també pràcticament arreu del territori. Una vintena més de comarques estan en alerta per un grau de perill intermedi, de tres en una escala de sis. No obstant això, els experts i expertes del Meteocat han demanata les comarques de la Noguera, Pla d'Urgell, Garrigues, Segrià i Ribera d'Ebre. L'avís s'estén fins a les 18:00 de la tarda. Més enllà d'aquest període,que dimarts. Pel que fa a la màxima, pujarà moderadament a les Terres de l'Ebre. A la resta, serà entre lleugerament més baixa, si bé a l'extrem nord-est baixarà acusadament., tot i que no es descarta que es puguin batre nous rècords.En general, durant el dia el cel estarà serè o poc ennuvolat. A la tarda, arribaran algunes bandes demitjans per l'oest del país que tendiran a deixar el cel localment mig ennuvolat. Independentment d'això, creixeran alguns núvols d'evolució diürna i algunes nuvolades al Pirineu i al Massís del Port. La visibilitat serà bona, si bé hi hauràque localment deixarà el cel enterbolit.Aquest dimecres també és probable que caigui algun ruixat feble oi minso durant la tarda al Pirineu oriental i al Massís del Port, que localment anirà acompanyat dei de pedra i gairebé segur de fang. El vent bufarà fluix i de direcció variable al principi i al final del dia. La resta de la jornada s'imposarà elde component sud i est entre fluix i moderat al litoral i prelitoral, mentre que bufarà el component oest fluix a la resta. A banda d'això, a l'Empordà bufaràal llarg del dia moderada, amb alguns cops forts durant el matí al nord del cap de Creus. A les Terres de l'Ebre entrarà elfins a primera hora del matí, amb algun cop fort de matinada.

