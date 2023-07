Pas endavant a Europa per compensar econòmicament els donants de sang

Per què la decisió és important per a Grífols?

aquest dimarts a Brussel·les. El Comitè de Medi Ambient i Salut Pública del Parlament Europeu ha decidit per 59 vots a favor, quatre en contra i quatre abstencions, així com d'altres components, teixits i cèl·lules de la Unió Europea (). Tot i l'entesa, tots han quedat d'acord en analitzar amb deteniment com evitar que els reemborsaments es facin servir com a incentiu per captar donants entre les classes en situació de més vulnerabilitat.La idea inicial és que la compensació a canvi de la sang sigui mínima i. Així mateix, per evitar que se'n pugui treure rendiment, en la publicitat no està previst que es faci esment a cap reemborsament. En què es materialitzarà exactament aquesta compensació? Eno en unes quantitats fixades per cada govern, per posar-ne dos exemples.El resultat final d'aquesta votació és molt valuosa per a empreses catalanes del sector mèdic com ara Grífols , que actualment, país on sí que es compensen les donacions.Més enllà de reemborsar les despeses als donants, l'Eurocambra també s'ha posicionat a favor de ferque serveixin per assegurar el subministrament de sang, teixits i cèl·lules arreu del territori. Per arribar-hi, els eurodiputats han suggerit impulsar mesures per crear unaseguint periòdicament la cadena de subministrament i incentivant la cooperació entre els estats membres per compensar estocs. Ara, totes aquestes idees que ja han estat ratificades pel Comitè, passen a la teulada del ple de l'Eurocambra.Segons la ponent de l'informe i eurodiputada popular,, avui Europa necessita importar el 40% del plasma que fa servir. Amb la nova legislació, l'objectiu és millorar la seguretat dels pacients, la cadena de subministrament i el desenvolupament de tècniques mèdiques innovadores al continent, tal com ella mateixa ha precisat.

