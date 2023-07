Una rata dentro de un escaparate en una cafwde Barcelona pic.twitter.com/6yJl4yvsrW — BCN LEGENDS (@bcnlegends) July 14, 2023

Fet fastigós el que s'ha captat en unade. En un vídeo que s'ha viralitzat a través de les xarxes socials, es veu com unade dimensions importants es passeja per dins de la vitrina d'un forn i fins i tot rosega les barres de pa que estan exposades. No és cap novetat que la plaga de l'estiu siguin les rates, una problemàtica que s'ha estès a la capital catalana.El local estava ja clausurat quan es va enregistrar el vídeo, el passat divendres a la nit, i el local de lapateix ara per les conseqüències negatives que puguin tenir les imatges. Els propietaris recorden que el pa que menja la rata no és real, i que és simpleperquè els aliments es guarden cada nit en un lloc tancat.A més, la propietat de la cafeteria defensa que el pla de prevenció de plagues funciona correctament i que el problema és que hi ha una plaga de rates al centre de la ciutat, motiu pel qual demanen ajuda a l'. Barcelona i la sevatreballa per intentar reduir la presència d'aquests animals pels carrers de la capital catalana.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola