Així serà el videojoc de «Crims» que estrenarà el 3cat

La marcavol saltar amb força en un nou escenari: el dels videojocs., presidenta de la(CCMA), ha explicat les línies generals de la nova estratègia de gaming que abordarà l'entitat en els pròxims mesos. El punt més destacat i cridaner és el de la creació d'un videojoc al voltant de la sèrie documentall'èxit incontestable de. Aprofitant l'arribada de la cinquena temporada, la corporació llançarà el febrer de 2024 aquest videojoc queEs podrà descarregar des de les botigues dDesenvolupat per l'empresa catalana, el videojoc constarà de deu casos -tots ficticis, no es farà servir cap dels reals explicats en els documentals de Porta- que l'usuari haurà de resoldre "amb tot el seu enginy i intel·ligència". El mateix periodistaque apareixeran durant la trama del videojoc, que incorporarà elements, pistes, sons i diverses plataformes perquè el jugador vagi avançant.per poder superar les proves.El responsable del departament d'Arts Digitals i Videojocs de la CCMA,, ha explicat aquest dimarts en una trobada informativa que la intenció de la corporació és establir "uns fonaments molt forts" i obrir nous camins per "teixir sinergies" amb el sector del, que gaudeix d'una molt bona salut a Catalunya.En paral·lel, la directora d'Innovació, Recerca i Estratègia Digital,, ha deixat clar que "entren en aquest ecosistema amb humilitat i amb la intenció d'aprendre'n molt". La direcció de 3cat ha assegurat que la intenciósinó iniciar un camí per desenvolupar creacions pròpies.

