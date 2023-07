Com puc saber si estic patint un cop de calor?

Com puc detectar el cop de calor?

Augment de la temperatura corporal

corporal Confusió , irritabilitat, deliri o pèrdua de la consciència

, irritabilitat, deliri o pèrdua de la consciència Pell envermellida, calenta i no suada

envermellida, calenta i no suada Respiració i freqüència cardíaca accelerades

i freqüència cardíaca accelerades Mal de cap

Nàusees i vòmits

Què he de fer si tinc un cop de calor?

Truca al 061

Mulla't, però no beguis cap líquid

Obre finestres, encén el ventilador, treu-te roba...

A casa, controleu la temperatura Al carrer, eviteu el sol directe A la feina, eviteu riscos Limiteu l'activitat física durant les hores de més calor Hidrateu-vos freqüentment i vigileu l'alimentació Protegiu-vos de la calor també durant la nit

Les temperatures estan sent molt elevades i laens ve alertant des de fa dies. Aquest mateix dimarts Catalunya viu el diade l'any i es preveu superarde temperatures més altes. El Servei Meteorològic de Catalunya ha advertit que les màximes poden arribar fins als. Una de les moltes derivades que això pot tenir per a les persones és patir un cop de calor.Cal tenir en compte que en condicions normals la temperatura del nostre cos oscil·la entre elsgraus gràcies a mecanismes d’autoregulació. El cop de calor es produeix quan se supera aquest llindar i l’i la temperatura s’eleva de forma contínua.L'excés de calor pot suposar uni agreujar una malaltia crònica o provocar. Per això, cal conèixer quins són elsqueindica que tens quan estàs patint un cop de calor:informa que cal que truquis immediatament. També, afegeix altres indicacions:A més, Salut ha enumerat sis consells per a viure un

