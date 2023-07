Documenten una casa de l'Edat del Bronze al Parc Nacional d'Aigüestortes

Durant els treballs s'han trobat restes de ceràmica i alguna punta de flexta. Foto: GAAM.



«Element singular»

El jaciment del Portarró. Foto: GAAM



Agricultura per sobre dels 2.000 metres

Treballs d'excavació i documentació topogràfica al jaciment. Foto: GAAM



Les excavacions més altes de la Península

Elde la UAB-CSIC ha documentat una casa de l'al jaciment de l'Abric del Portarró, a 2.280 metres d'altitud dins delErmengol Gassiot, director de l'excavació, ha explicat que probablement és la resta deconstrucció més antiga documentada a tot el Pirineu, amb unsAquesta troballa aportarà molta informació valuosa als arqueòlegs ja que de l'Edat del Bronze n'hi ha molt poca a la zona d'Aigüestortes i és el moment de laen què es va produir l'impacte humà més gran sobre la vegetació a l'alta muntanya. A més, també han localitzati algunaLes restes de la casa que s'han documentat s'han localitzat sota laque els arqueòlegs han aixecat per ampliar l'àrea d'excavació de l'Abric del Portarró. El que qualifiquenno es veia en superfície i arran de l'excavació ja s'aprecia la base d'una. Aquesta troballa farà replantejar els objectius del Grup d'Arqueologia de l'Alta Muntanya que tenien previst acabar l'excavació aquest any. Ara, hauran d'analitzar si s'ha de finalitzar en aquest indret i estudiar l'ús futur que se'n pugui fer.Les peces de ceràmica que s'han trobat en aquest jaciment, bé sigui per cuinar, menjar o guardar aliments,. Aquest fet, segons Ermengol Gassiot, indica que durant la prehistòria l'assentament en zones altes era moltdel que es podia pensar, probablement. I no tenien res a veure amb les cabanes de pastor que actualment es coneixen, on la gent prioritzava la mobilitat i portar pocs utensilis.Enguany, durant els deu dies que ha durat l'excavació, han localitzat ceràmica però també una punta de fletxa. Gassiot ha destacat que en altres campanyes van trobar, l'eina que servia per segar. Aquesta dada pot portar a pensar amb una alta muntanya ambdels que ara ens podríem imaginar a altures per sobre dels 2.000 metres.Totes aquestes dades arqueològiques que excavació rere excavació es van recollint a diferents jaciments del Parc Nacional contribueixen a canviar la visió de l'alta muntanya, ha comentat Gassiot. En àrees per damunt dels 2.000 metres d'altitud no solament laera l'activitat predominant sinó que també l'hi podia tenir un paper rellevant, ha dit. Les eines que s'utilitzaven per fer les tasques agrícoles, i que els arqueòlegs han documentat, eren de, un material inexistent al Parc Nacional d'Aigüestortes. Aquest fet porta a pensar que venia de fora i que la gent es movia d'un lloc a un altre i no estava tan aïllada com s'acostuma a pensar.Els resultats obtinguts ja en campanyes anteriors mostren que l'Abric del Portarró i altres de propers com el de Les Obagues de Ratera van ser llocs usats de forma reiterada en moltes èpoques diferents. A, dins del mateix parc, es va confirmar l'ús recurrent de l'com a refugi des de fa 10.000 anys.L'Abric del Portarró és un jaciment arqueològic amb una llarga seqüència d'ocupació humana que s'estén, com a mínim, des del(fa 7.200 anys) fins al segle XX, passant pel(5.300-5.000 anys d'antiguitat), l'Edat del Bronze (3.600-3.200 anys d'antiguitat),i l'Les restes es localitzen tant a l'aire lliure com en dos petits blocs erràtics desplaçats a l'indret per les darreres geleres, ara fa més de 12.000 anys. Aquesta excavació, juntament amb les que es porten realitzant des de fa anys al Parc Nacional d'Aigüestortes, són

