Troba en una aplicació de segona mà la bici que li van robar fa dos anys

El propietari d'unafa dos anys va poder recuperar gràcies al parany que va preparar amb la col·laboració de laDissabte, una persona va contactar amb el cos policial per informar que havia trobat la seva bicicleta en una aplicació de venda d'objectes de segona mà, que li havia estat sostreta feia dos anys en un. La bici tenia un valor deAixí, l'home va contactar amb el venedor i, i li va proposar quedar l'endemà, diumenge, en un centre comercial de Terrassa. Comprador i agents van assistir al lloc per separat, però un cop allà els policies van identificar el sospitós i van comprovar que la bicicleta duia elque constava a la denúncia.El venedor serà investigat per un delicte de, ja que va intentar treure benefici d'un article de procedència il·lícita, tot i que no hi ha proves, en principi, que participés en el robatori de la bicicleta.

