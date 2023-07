El govern espanyol, sobre les mentides de Feijóo: «La veracitat sempre és un valor»

Lesen una entrevista a TVE, sobre lesi la seva suposada revalorització en funció de, han animat el tram final de la campanya del 23-J. Aquest dimarts, després del, la ministra Portaveu,, ha comentat les explicacions de Feijóo dient que no diu mentides sinó "inexactituds", assegurant queLa ministra no ha entrat a fons en temes de campanya perquè ha recordat que no pot fer-ho en una compareixença després del consell de ministres com a membre del govern. A preguntes sobre laque se celebra demà, Rodríguez ha posat en valor la importància dels debats en una campanya: "Benvinguts tots els debats", ha afirmat.El govern espanyol també ha enviat un missatge deals pensionistes després de la polèmica entrevista de Feijóo i de les declaracions del líder del PP sobre la necessitat de garantir lade les pensions: "Les pensions estan, que protegeix el seu increment en funció del cost de la vida" i ha recordat que aquest any s'han afegit 3.000 milions per a la guardiola de les pensions La portaveu ha afirmat: "Així com els ciutadans han vist revaloritzades les seves pensions aquest any, les veuran revaloritzades l'any que ve".Sobre lai els 450.000 vots notificats que no s'han pogut lliurar als seus destinataris, Rodríguez ha subratllat les "garanties del sector públic de correus", alhora que ha fet un reconeixement al treball dels funcionaris´, que han facilitat el vot al 98,2% dels qui ho ha sol·licitat. Si algú no vota, "no serà per falta de disposició", ha dit.Isabel Rodríguez ha comparegut junt amb les ministres d'Educació i Formació Professional,, i de Ciència i Innovació,. La ministra de Ciència ha criticat la supressió de les conselleries de Medi Ambient en els governs formats per PP i Vox: "És el preu a pagar per subscriure acords amb negacionistes del canvi climàtic i assenyala que aquest tema no és prioritari" per aquests governs.El consell de ministres ha aprovat una subvenció demés de 70.000 persones perquè puguin consolidar-se en el mercat laboral, especialment els que necessitin una formació més especialitzada. Pilar Alegría ha explicat un seguit de mesures per desenvolupar la formació professional dual en el món de les empreses. L'executiu també ha aprovat un reial decret que reforma la Llei de dependència, que

