Més biblioteques escolars i aposta per la narració oral: 73 mesures del Govern per fomentar la lectura

Les biblioteques escolars, la pediatria i la CCMA: pilars per guanyar lectors

Pla de xoc del Govern per enfortir la. Des de l’enfortiment de les biblioteques escolars, al foment de la narració oral passant per noves iniciatives de foment de la creació per part de la. Són algunes de les 73 mesures que eli elhan presentat conjuntament aquest dimarts al matí com a resultat del. Són mesures pensades per fer créixer la demanda, els lectors: “És un pla estratègic per enfortir la llengua. A més, la lectura té un impacte directe en rendiment acadèmic. Hem d'aconseguir que tot l'alumnat tingui les mateixes eines per accedir-hi”, ha valorat en la presentació. El pla s'implementarà a partir del setembre i comptarà amb una dotació pressupostària deAixí, es culmina un trajecte de més de dos anys on hi han participat 100 entitats. L’objectiu és assolir resultats de cara al 2030 enfocats a fomentar l’hàbit de lectura, especialment en català, i millorar la comprensió lectora dels catalans. El Pla vol incentivar la lectura com a acompanyant al llarg de tota la vida. "Llegir ens ajuda a concentrar-nos i a tenir una identitat més forta. Tot el que llegim ens ajuda a entendre més bé el nostre coneixement." Ha destacat la. Considera que llegir és sinònim de l’esperit crític però també de benestar. En conseqüència, s'enfronta a tres objectius: que el 76% dels ciutadans llegeixin un llibre per trimestre, que el 65% ho faci almenys un cop per setmana i incrementar el nombre de persones que llegeixen en català fins al 40%.Partint dels objectius, el Pla pivota sobre quatre eixos: fomentar l’hàbit lector, dreta la lectura, amb atenció a la diversitat, suport a l’ecosistema del llibre i Governança. Tot plegat, es concreta en 73 mesures que s'articularan amb una dotació pressupostària de 58 milions d'euros.D'una banda, l'executiu vol que les. Actualment, només un 56% dels centres escolars disposen de biblioteques escolars i la mirada és que, de cara al 2030, es torni a la xifra del 80% dels centres escolars del país disposi d'un espai de lectura.També recupera el programa ", que implica que els pediatres i les llevadores siguin els primers prescriptors dels beneficis de la lectura –tant pel que representa en desenvolupament crític, com per la capacitat per enfortir lligams familiars–. Aquesta mesura ja es va fer del 2005 al 2011 i ara s'amplia. Ofereix eines, des de consells pràctics com fomentar la lectura en veu alta, perquè siguin conscients dels beneficis de la lectura. S’ha dut a terme en col·laboració amb el Departament de Salut.de manteniment per les biblioteques.A banda, destaca el compromís en recuperar la narració oral: llegir en veu alta enforteix els vincles familiars i genera referents familiars. També s'aprofundirà en lacom a braç per fer arribar la literatura infantil i juvenil al gran públic: La corporació augmentarà el seguiment i la cobertura informativa dels autors de la Literatura Infantil.Tot i que no sigui la prioritat del pla, també hi ha mesures destinades al sector del llibre en català. Les dotacions per la creació literàriai es crearà una línia específica per a autors novells. A més, s'incrementaran els ajuts a editors per promoure el llibre en català i occitàper les obres literàries singulars.

