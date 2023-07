ERC liquida el «sitting» dels actes de campanya

està aconseguint omplir els actes principals d'aquesta, en el que intenta ser una imatge de múscul pocs dies abans de les eleccions del 23 de juliol. En l'acte central, al Born i amb la presència d'EH Bildu , el partit va reunir unes 1.200 persones, segons dades de l'organització, i en l'acte d'inici, al barri de Sants, unes 300, xifres rellevants tenint en compte les característiques de la campanya -a ple estiu- i el moment de desencís que viu l'independentisme. Bona part de la gent que assisteix a aquests mítings tenen vincles amb el partit i per evitar que aquests perfils ocupin en bloc les primeres files, ERC ha pres la decisióEn els actes importants d'aquests dies es pot veure com els principals noms d'ERC -sobretot els que han d'intervenir- es col·loquen en una fila zero que els organitzadors sí que han mantingut. La resta de cadires, però,. En l'acte central, per exemple, el president de la Generalitat,, el coordinador general de Bildu,, o el president d'ERC,, tots tres amb un paper destacat durant el míting, ocupaven la fila zero, amb altres càrrecs de la cúpula republicana. Just per darrere, però, no hi havia la resta de càrrecs que van assistir al Born, sinó gent anònima o que no es troba a la primera línia política avui dia.El canvi arriba després d'unes eleccions municipals en què la campanya va deixar imatges dels actes amb les primeres files monopolitzades per persones del partit. Des de consellers del Govern fins a alcaldes, passant per assessors i alt càrrecs, cosa que va incomodar en certs moments la sala de màquines dels republicans, per la imatge excessivament institucional que desprenia. Per evitar això, el partitper als principals noms -candidats, la direcció, el president...- i la resta de càrrecs seu barrejada entre el públic general. Fins al punt, com va passar dilluns al Born, que alguns consellers o diputats, darrere de tot, comentant les intervencions i aplaudint.Amb aquest moviment, ERC vol donar unaamb la ciutadania. Va en la línia del que ja va fer el partit durant la campanya de les eleccions del 28-M, amb el porta a porta, en què es van implicar directament Aragonès i Junqueras, i també la portaveu,. ERC va visitar més de 10.000 llars barcelonines amb l'objectiu de mostrar obertura i apostar per la política més propera amb el ciutadà.Malgrat no tenir lloc reservat, els càrrecs del partit compleixen en campanya i. Al Born, hi eren pràcticament tots els consellers del Govern, la direcció d'ERC, diputats, alts càrrecs i assessors per fer costat aen el camí cap al 23 de juliol. Els republicans es juguen quedar en segona posició, per davant de Junts, en unes eleccions que, segons les enquestes, les guanyarà el PSC a Catalunya.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola