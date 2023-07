Junts eleva el to contra l'Estat en la recta final: «Han de deixar el franquisme a casa»

El lament de Trias a Feijóo

s'ha envoltat aquest dimarts de quatre pesos pesants de l'òrbita de Junts -- davant del Born per protagonitzar un acte sobre drets i llibertats que s'ha convertit en un monogràfic contra l'actuació de l'Estat envers el procés independentisme. "Han de deixar el franquisme a casa", ha ressaltat Nogueras, que ha definitcom a "lladre" i ha vist "reforçada" l'estratègia de l'exili liderada pel fundador de Junts. "L'única manera d'acabar amb tot és que l'independentisme sigui fort", ha apuntat Nogueras, que també ha demanat una comissió d'investigació sobre elsde l'agost del 2017.Puigdemont, en un missatge gravat des de, ha indicat que l'Estat ha hagut "d'abaixar la mirada" davant la justícia europea o davant les Nacions Unides. "S'allunyen dels estàndards de la democràcia europea. No són formes de gestionar conflictes polítics", ha indicat l'expresident, que veu "dubtes raonables" sobre com actua Espanya en relació als drets fonamentals, perquè incompleix elde les demandes del(TEDH). "Li hem de dir prou a aquesta Espanya. Les esquerres no han aturat res de tot això. Han omplert les carpetes de casos flagrants de violació de drets fonamentals", ha indicat. "Alerta amb quines motos ens venguin", ha remarcat Puigdemont, que ha reclamat "defensar cada trinxera".L'eurodiputat ha indicat que la democràcia "salta pels aires" quan també ho fa l'estat de dret. "I això no ho vull per ningú, tampoc pels contraris a la independència", ha ressaltat Puigdemont, que ha tret pit que els exiliats no hagin pogut ser extraditats malgrat els esforços. "No ho han aconseguit perquè hem canviat les regles del joc.i sota els àrbitres de l'Estat, els hem fet jugar en un terreny neutre", ha apuntat l'expresident, que ha considerat que Nogueras ha estat "sola" en aquesta legislatura. L'important, ha dit, és "mantenir la posició", perquè això és el que permet "tenir resultats" encara que hi hagi revesos, com quan l justícia europea va decidir no retornar-li la immunitat parlamentària de la qual va ser desposseït.L'encarregat d'obrir l'acte ha estat Francesc Homs, exconseller de la Presidència, excap de files de CDC a Madrid i advocat especialitzat en diverses causes del procés., ha remarcat Homs, que ha recordat que el PP, tot i tenir majoria absoluta, mai va fer que tornés a convertir-se en un delicte. El primer, ha ressaltat l'exconseller, va ser el 9-N, i després ja es va passar a les querelles per rebel·lió derivades de l'1-O. "Tant lacom l'no han parat de persistir en aquesta lògica", ha indicat Homs, que ha debutat en campanya. Va ser el cap de files dequan Nogueras es va estrenar en unes llistes electorals.Pel que fa a la reforma del codi penal, que va derogar la sedició gràcies a un acord entre el PSOE i ERC, l'exdirigent de CDC ha desconfiat del resultat existent, perquè ara la persecució és per malversació. "Tenim una despenalització del referèndum que", ha recalcat Homs., guanyador de les eleccions del 28-M, ha considerat que la justícia a l'Estat és un "desastre". "Ens volen destruir, volen acabar amb nosaltres perquè hi ha un nacionalisme imperialista que vol destruir-nos", ha indicat Trias, que ha recordat que el van intentar "destruir" amb unL'exalcalde ha recordat l'operació liderada per Jaume Collboni per descavalcar-lo de l'alcaldia , i ha indicat que el PP hi va col·laborar per "aturar els independentistes". "Tenen una obligació moral cap a la meva persona. El que han fet amb mi és una vergonya democràtica i ètica. Hem de treure aquests polítics. Fora d'una vegada", ha reflexionat Trias, que assegura que va traslladar aquesta reflexió sobre la "obligació moral" a, cap de files del PP. "Ho han retorçat tot", ha insistit Jordi Turull, secretari general de Junts, que ha recordat la vaga de fam que van fer a la presó per forçar que s'acceptessin els seus recursos judicials.Turull ha indicat que, per exercir "drets fonamentals" en una causa sobre la independència, a Espanya es va "a per totes". "Fins i tot van canviar la jurisprudència del règim penitenciari: amb recursos de la Fiscalia, es frenava el. Tot per intentar escapçar el moviment", ha assenyalat el secretari general de Junts, que també ha lamentat que el "govern més progressista de la història" no faci cas dels dictàmens de les. "Plantarem cara on faci falta per intentar tombari està disposat a tot per escapçar l'independentisme", ha indicat el secretari general de la formació independentista.

