El Reggaeton Beach Festival marxa de la platja... cap al Circuit de Catalunya

Canvi de casa per al(RBF). L'esdeveniment musical que aquest any se celebra a la platja delde Barcelona el 22 i el 23 de juliol i que tradicionalment sempre ha estat prop de la costa es traslladarà el 2024 fins al Circuit de Catalunya. Així ho han anunciat el director del Circuit, Josep Lluís Santamaría , i el CEO del festival,, que han detallat que se celebrarà el 20 i 21 de juliol de 2024.El trasllat aimplica un creixement important per l'RBF, que ara situa en 50.000 persones les que cadascun dels dies podran assistir als diferents concerts. El festival tindrà un escenari principal ali se celebrarà en horari diürn per evitar molestar els veïns de la zona. A més, també hi haurà, llocs de menjar i altres activitats.L'RBF és un dels esdeveniments de música urbana més importants d'Europa, creat tot just fa sis anys per una empresa de Badalona. Va ser en aquest municipi on es va celebrar la primera edició i en el seu cinquè aniversari ja se celebren festivals a, entre altres.

