Tothom diu que és una balena... però no: aquest és l'animal més gran del món

'Lineus longissimus'

Trobat a Escòcia el 1864

Moltes vegades es diu que l'animal més gran del món és la balena blava. Però això no és cert. De fet,La pregunta no és tan clara de respondre perquè la mida és un terme amb ambigüitat; pot voler dirLa girafa és l'animal més alt del món i la balena blava és el més pesat. Però un cuc és l'animal que més espai ocupa; el més llarg del món. És elun espècimen gegant que pot arribar a fer 55 metres.Segons les investigacions, elnomés té unde cinc a 10 centímetres, però pot arribar a mesurar fins a, és a dir, 55 metres. És molt, que pot arribar a mesurar 33 metres o que lamés gran del món, que els seus tentacles mesuren 37 metres.Aquests cucs viuen a l', al voltant de lesi al llarg de la costa, fins als. Se'l pot trobar en costes arenoses i en roques pròximes a la mar.Té un cos flàccid i fràgil de color brunenc, amb línies clares que el recorren longitudinalment i una cosa bavosa.De fet, produeix neurotoxines que poden matar als crancs i les paneroles. La utilitzen com a defensa contra els depredadors.Un exemplar encallat en la terra després d'una tempesta severa en St Andrews, Escòcia, el 1864, tenia més de 55 metres de llarg. Això diginica que té més longitud que la, que es considera sovint com l'animal més llarg del món.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola