​S'enfronta a 43 anys de presó per agredir sexualment la filla de la seva parella i abusar de dos menors més

L'investigat va abusar de dos amics de la seva filla

Un home s'enfronta aper agredir sexualment ladurant divuit anys. A més, l'investigat va. Els fets van ocórrer en diferents localitats de la demarcació de Tarragona entre els anys 2001 i 2019. El fiscal l'acusa d'un delicte continuat d'agressió sexual a menor de 16 anys amb accés carnal i introducció de membres corporals en concurs real amb unAlhora, d'un delicte continuat d'abús sexual a menor de 16 anys i d'un altre també d'abús sexual. El judici ha començat aquest dimarts aa l'Audiència de Tarragona i està previst que s'allargui fins a aquest dijous.En la vista, també es jutja la mare de la menor acusada d'un delicte d', ja que, segons el ministeri públic, la dona hauria tingut coneixement de les agressions i no va fer res impedir-les. Fiscalia li demana una. Al gener, el tribunal va acceptar la petició de la seva defensa que va sol·licitar suspendre el judici, al·legant que. Llavors, el ministeri públic va interposar un recurs d'apel·lació al(TSJC). Aquest dimarts, després de la suspensió, ha tornat a començar el judici.Segons l'escrit d'acusació del fiscal,, de la qual han nascut dues filles. La víctima principal és només filla de l'acusada, fruit d'una relació anterior. El fiscal explica que el padrastre va començar a abusar de la menor quan tenia sis o set anys, amb tocaments i sexe oral. Segons apunta fiscalia,A l'edat de 14 anys, l'acusat va iniciar les agressions amb penetració. La víctima va patir-les dei durant anys fins que va ser major d'edat, quan va intentar aturar-les. Llavors, indica el ministeri públic, l'acusat va amenaçar-la dient-li quea mantenir-hi relacions sexuals. A més, quan la jove va marxar a viure alsl'agost de 2019, les amenaces van continuar i li exigiaTots aquests, indica el fiscal, van causar una "greu" situació psicològica a la víctima, que presenta un historial clínic compatible amb un. La noia va denunciar l'home el 31 d'octubre de 2019. Des del novembre del mateix any, l'acusat es troba en presó preventiva. Els abusos i les agressions es van cometre en els diversos domicilis familiars on van viure, com ara a, durant divuit anys.El fiscal també indica en el seu escrit que l'acusada va enxampar l'home agredint la seva filla quan aquesta ja era major d'edat i que no va denunciar-lo ni tampoc va fer res per impedir-ho. El novembre de 2019, la investigada va denunciar la seva parella per un delicte de maltractament patit en un, un cop la seva filla ja havia denunciat l'home.En paral·lel, l'investigat va abusarde 12 i vuit anys. Ambdós es van quedar a dormir a casa de l'home després d'una festa de final del curs de l'escola quan van patir els abusos. En el cas del més gran també el va agredir en un descampat després que l'investigat el recollís de l'estació de tren de Calafell. El noi també pateix unEl fiscal demana 18 anys per una menor de setze anys i dos més pel delicte contra laAlhora, sol·licita la prohibició de comunicar-se o aproximar-se a mil metres de la víctima durant 20 anys. També li exigeix que se li imposi una pena dei inhabilitació especial per qualsevol feina amb menors d'edat durant un període de 23 anys.Pel que fa al delicte continuat d'abús sexual a menor de setze anys i el d'abús sexuals, també demana dotze i onze anys, respectivament. A banda, d'una petició de vuit i sis anys de llibertat vigilada per ambdós delictes. Per tot plegat, l'home s'enfronta a 43 anys de presó.En paral·lel, el ministeri públic demana una indemnització de responsabilitat civil de 72.800 euros per a la víctima, 60.000 dels quals pels danys morals patits. Per a les altres dues víctimes, sol·licita una indemnització de 40.800 i 20.000 euros, respectivament. Respecte a l'altra acusada, la fiscalia li atribueix un delicte d'omissió del deure de denunciar i li demana una pena de

​

