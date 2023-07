PP i Vox retiren el nom de Vicent Torrent d'Al Tall a l'auditori de Torrent

ATENCIÓ! Un nou cas de censura i valencianofòbia, ara a Torrent: PP i VOX han decidit retirar el nom de Vicent Torrent (líder d'Al Tall i treballador incansable en la recuperació de la música tradicional valenciana) de l'Auditori Municipal. Els pot l'odihttps://t.co/8Em5QwuEzm pic.twitter.com/qGhCpCjEil — Pau Alabajos (@PauAlabajos) July 18, 2023

continuen amb els atacs a la cultura catalana al. Ara, el nou govern de les dues formacions a Torrent després del 28-M ha retirat el nom dedel grupa l'auditori municipal. El compositor valencià és una de les figures més importants de la música tradicional valenciana.El nou govern de l'de Torrent assegura que la decisió presa el 2016 de posar el nom de Vicent Torrent a l'auditori no va tenir el consens necessari, justificant-ho perquè no es va assolir la unanimitat. Llavors, el consistori estava liderat pelamb el suport dei deL'executiu municipal també justifica el canvi perquè la ciutadania coneix l'auditori pel seu "nom original" --, i perquè l'ús de Vicent Torrent significa un "greuge comparatiu" cap a altres persones que són "igualment mereixedores" de reconeixements d'aquesta mena. De fet, el PP ja va proposar altres figures que ja posen nom a premis o carrers del poble.Un nou atac contra la cultura catalana que posa en evidència que PP i Vox van no només contra la llengua, sinó contra qualsevol fet que s'apropi al catalanisme. A, exemple fins ara més evident d'aquesta persecució, aquest dilluns es van aplegar un miler de persones convocades perper protestar contra la censura.

