Així va matar Joan Carles I al seu germà, segons un nou testimoni

Netflix ha hecho una sèrie sobre Víctor Manuel Saboya. El caso es que al final, como quien no quiere la cosa, confiesa que sabe muchas cosas sobre #JuanCarlosI y revela que se "portó mal" con su esposa y que estaba presente cuando mató a su hermano Alfonso. Silencio en los medios pic.twitter.com/fe6vlw25QF — Nicolás Valle👩‍🦰 (@NicolasValle) July 5, 2023

Són molts els rumors que han envoltat sempre la suposada mort d'a mans del seu germà. Ara, però, un testimoni dels fets ha explicat com va viure els fets en primera persona. Es tracta de, un dels fills de l'últim rei d'i príncep abans que el país es convertís en república.Ha estat en el documental deanomenat El príncep que mai va reinar, en què assegura que sí, que Joan Carles I va matar al seu germà, però que, com a testimoni dels fets, té claríssim que va ser una. "Ella va fer grossa, va disparar el seu germà i el va matar", diu Víctor Manuel de Saboya.Però també explica que "no li va disparar directament, sinó que va ser a través d'un" d'unen la qual estaven els tres. L'incident es va produir el 1956, quan les monarquies espanyola i italiana es trobaven a l'i, tal com explica Víctor Manuel de Saboya, els llavors tres nens solien disparar a pots i botelles."Vaig amagar l'arma immediatament, perquè si no m'haurien culpat a mi", explica el monarca italià. Després dels fets, Víctor Manuel de Saboya assegura queva dir-li a Joan Carles I que tornés cap ai que el convertiria en rei. D'altra banda, el protagonista del documental també deixa un missatge sobre Joan Carles I: "Tinc moltes coses a explicar, però no les puc explicar".

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola