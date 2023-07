Notícies més destacades del 17 de juliol de 2023

23:20 Plataforma per la Llengua, davant la façana de l'Ajuntament de Barcelona: "Alcalde, demanareu l'oficialitat del català a la UE?"



Plataforma per la Llengua ha fet una acció davant la façana de l'Ajuntament de Barcelona per demanar que el nou alcalde Jaume Collboni demani l'oficialitat del català a la Unió Europea. "Alcalde, demanareu l'oficialitat del català a la UE", diu l'eslògan projectat a plaça Sant Jaume. La mateixa entitat va demanar a Pedro Sánchez que formalitzi aquesta sol·licitud.

20:06 Israel segueix els passos d'Espanya i reconeix la sobirania de Marroc sobre el Sàhara Occidental



Israel reconeixerà la sobirania del règim de Mohammed VI sobre el Sàhara Occidental, segons el Marroc. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha enviat una carta al monarca alauita en què comunica la decisió de "reconèixer la sobirania del Marroc sobre el territori del Sàhara Occidental". A la missiva Netanyahu també indica que aquesta posició es "reflectirà en tots els actes i documents rellevants del govern israelià". La postura d'Israel sobre el Sàhara Occidental s'alinea, així, amb la que el març del 2022 va anunciar el govern espanyol, que després d'anys de neutralitat va decidir canviar la posició i reconèixer la sobirania marroquina sobre el territori.

17:53 Cinc detinguts en l'operació dels Mossos en relació amb l'atracament de locutoris a Barcelona i Badalona



Els Mossos d'Esquadra han tancat l'operatiu iniciat aquest matí per fer front als atracaments en locutoris i locals de transferència de diners. Com a balanç, els agents han realitzat 9 entrades i escorcolls a Badalona i Barcelona. En el marc del dispositiu, s'han detingut cinc persones relacionades amb els atracaments, una xifra que els Mossos no descarten que pugui augmentar en les pròximes hores. A les propietats registrades s'hi han trobat armes, droga i diners en efectiu.

17:05 Les escoles de districtes pobres de Barcelona tenien més probabilitats de ser confinades per Covid



Un estudi de la Universitat de Barcelona (UB) ha determinat que, durant el curs 2020-2021, el tancament d'aules per confinament, a causa de la covid, va afectar més als grups de classe de les escoles dels districtes pobres de Barcelona. Els investigadors han creuat les dades de casos, i nombre de dies confinats amb la renda mitjana del districte de les escoles. La desigualtat social hi té relació. Així, un alumne del districte de Ciutat Vella tenia sis vegades més probabilitats de ser confinat que un alumne del districte de Sarrià-Sant Gervasi.

16:38 Barcelona proposa limitar les terrasses i reduir el tancament de bars a les 23 al triangle lúdic del Poblenou





El regidor d'esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, ha explicat les mesures per reduir el soroll a l'anomenat triangle lúdic del Poblenou. A l'espera de la seva aprovació, d'entre les propostes del pla destaquen la prohibició d'obrir noves terrasses i la restricció de l'horari dels bars perquè tanquin a les 23 hores durant tot l'any. També augmentarà el nombre d'agents de la Guàrdia Urbana a l'espai i prohibirà que s'hi organitzin festes. La proposta ha superat el període d'exposició pública i a hores d'ara s'estan resolent la dotzena d'al·legacions presentades per entitats de l'oci nocturn, la restauració i el moviment veïnal. Està previst que entri en vigor el pròxim mes de setembre.

16:18 CCOO calcula que encara falten per repartir 300.000 vots per correu



Comissions Obreres (CCOO) calcula que encara estan dins del circuit postal unes 300.000 documentacions electorals de vot per correu. Fonts de la companyia han dit a Europa Press que tenen de termini fins dimecres que ve, dia 19, per a lliurar les paperetes. Fins i tot, en el cas que els destinataris no estiguin aquest dia a casa poden acudir el dijous 20 a Correus amb l'avís, on rebran les paperetes i podran votar.

13:30 Educació anuncia un decret que remarca el caràcter vehicular del català i reforça la seguretat jurídica als centres



El Departament d'Educació desplegarà un decret que remarca el caràcter vehicular del català a l'escola i reforça la seguretat jurídica als centres. Segons ha explicat la consellera Anna Simó, es tracta del decret de règim lingüístic del sistema educatiu, que des d'aquest dilluns està en exposició pública i es tramitarà durant els pròxims mesos. El decret suposa desplegar un reglament ampli que precisa, entre altres, com elaborar i revisar els projectes lingüístics de centre. També posa negre sobre blanc que la responsabilitat dels projectes recau sobre Educació i no sobre les direccions de centre i matisa que els projectes no es poden canviar amb el curs ja començat. A banda, l'articulat també estableix com a requeriment el C2 de català per accedir a la funció pública docent a partir del curs 2025-2026.

13:29 Capella exigeix al govern espanyol que els convenis per tirar endavant obres a l'N-260 se signin "de forma immediata"



La consellera de Territori, Ester Capella, exigeix que els acords que han de permetre a la Generalitat estudiar, licitar i executar obres a la carretera N-260, de titularitat estatal, se signin "de forma immediata". Així ho ha dit des de Soriguera (Pallars Sobirà), tot just al costat de la via, on ha detallat que la setmana passada es van enviar els convenis que han estat treballant els dos executius. Pel que fa als projectes de millora, l'objectiu és donar prioritat als que afectin trams que passen per la demarcació de Lleida, a les comarques de l'Alt Pirineu. D'aquesta manera, segons ha dit, es vol donar resposta a les reivindicacions del territori, que hi podrà participar a través de la creació d'una comissió de seguiment dels treballs.

12:16 Botran lamenta que ERC "balli al ritme del PSOE": "Junqueras té una relació tòxica amb Sánchez i l'ha de trencar"



La CUP ha lamentat que ERC "balli al ritme del PSOE", l'endemà que el president espanyol, Pedro Sánchez, "es vantés de pacificar Catalunya" i es conegués que l'executiu estatal ha demanat al català que reformi la llei de sequera si no vol que acabi al Tribunal Constitucional. "Oriol Junqueras té el que podríem anomenar una relació tòxica amb Pedro Sánchez, l'està utilitzant. L'ha de trencar", ha afirmat el candidat per Barcelona a les eleccions del 23-J, Albert Botran. El diputat al Congrés també ha subratllat que Vox va mostrar a Badalona que són "una banda de matons" encara que intentin camuflar-ho, després que el seu secretari general, Ignacio Garriga, s'encarés amb manifestants que protestaven pel seu míting.

12:16 ERC es compromet a parlar amb Junts i CUP abans de negociar amb el PSOE després del 23-J



ERC s'ha compromès a parlar amb Junts i CUP abans de negociar amb el PSOE després de les eleccions del 23-J. Durant la roda de premsa d'aquest dilluns a l'ACN, els números u i dos de la llista republicana, Gabriel Rufián i Teresa Jordà, han subratllat que l'endemà del 23-J l'independentisme català s'ha de reunir per consensuar com "defensar Catalunya". Aquí han exclòs a PSC i comuns, ja que ERC considera que "se situen sempre a l'altre cantó de la taula" quan toca reivindicar els interessos del país. Rufián ha demanat "sentit d'estat català" a Junts i CUP, i s'ha mostrat "convençut" que hi haurà unitat d'acció al Congrés. El cap de llista ha afegit que les imatges de Vox a Badalona es podrien haver produït també a la cambra baixa espanyola.

11:16 Salut inverteix més de 640.000 euros per ampliar el servei d'oftalmologia al Centre d'Especialitats Güell de Girona



El Departament de Salut inverteix més de 640.000 euros per ampliar el servei d'oftalmologia al Centre d'Especialitats Güell de Girona. Fa un parell de setmanes que ja han començat les obres per adequar part de la segona planta, on se situa el servei. Aquests treballs costen 223.500 euros, s'acabaran a finals d'any i permetran ampliar d'onze a divuit les sales destinades a oftalmologia. Les obres permetran guanyar espais per atendre les visites programades al servei (entre d'altres, amb dues consultes mèdiques i tres sales per a diferents proves). Els treballs d'adequació es complementaran l'any que ve amb una nova inversió, aquesta de 420.000 euros, que permetrà dotar l'espai destinat a oftalmologia del Güell amb nous equipaments.

09:52 Operació dels Mossos a Badalona contra un grup criminal que actuava en locutoris



Els Mossos d'Esquadra tenen en marxa un dispositiu policial contra una organització criminal que cometia atracaments a locutoris i establiments d'enviament de diners, segons han apuntat fonts policials a l'ACN. També apunten que els integrants feien servir armes de foc i tenien un modus operandi molt violent. S'estan fent una desena d'entrades i escorcolls a diversos punts de Badalona i Barcelona.

09:45 La Generalitat destina 13 milions d'euros a fomentar l'autocupació entre els joves



El Departament d'Empresa i Treball ha obert una nova convocatòria d'ajuts per fomentar l'autoocupació dels joves d'entre 18 i 29 anys que posin en marxa un projecte professional com a treballadors autònoms i mantinguin l'activitat durant un mínim de 18 mesos ininterromputs. Segons ha explicat el departament en un comunicat, l'ajuda busca ajudar els joves a posar en marxa un projecte professional per garantir-los un ingrés mínim durant l'inici de la seva activitat econòmica. Com a novetat, aquest any s'ha reservat mig milió d'euros del pressupost per als joves que tinguin el domicili fiscal en un micropoble, és a dir, en algun dels 337 municipis de menys de 500 habitants per combatre el despoblament a les zones rurals.