La Junta Electoral obliga a retirar simbologia independentista d'una trentena de municipis

Els municipis afectats

Leshan obligat una trentena de municipis de diversos indrets del país a retirar simbologia independentista d'edificis i espais públics arran de denúncies de la plataforma Impulso Ciudadano.d'arreu del territori català, i confia que l'àrbitre electoral també els donarà la raó.A banda de la trentena de municipis,, que exhibia en una de les façanes una estelada. A més, la Junta Electoral Provincial de Lleida esmena la plana a la Junta Electoral de Zona de Balaguer a set municipis i també els obliga a retirar estelades, llaços grocs i pancartes.Lava ordenar la "immediata retirada" de banderes estelades a(ambdós al Vallès Oriental) "durant la campanya electoral, dia de reflexió i dia de votació". L'àrbitre electoral considera a la resolució que aquesta simbologia és "incompatible" amb el deure de neutralitat d'acord a la Llei Orgànica del Règim Electoral (Loreg) i els acords de la Junta Electoral Central, atès queSón arguments similars als de la JEZ de Cervera sobre els municipis d'(Urgell),(els tres a la Segarra), on s'obliga a la retirada d'estelades, llaços grocs i una pancarta amb el lema. O als de la JEZ de Balaguer, que obliga a retirar estelades, llaços grocs i pancartes als edificis municipals d'Agramunt (Urgell).En canvi, la JEZ deva considera que no calia retirar símbols a(tots a la comarca de la Noguera) i(Urgell). Aquesta decisió va ser recorreguda per Impulso Ciudadano a la(JEP) de Lleida, que va revocar l'acord de la JEZ i la va instar a requerir a l'autoritat competent que retirés la "propaganda prohibida". La JEP de Lleida, va considerar, en canvi, que una pintada a la paret referent a l'1-O ano vulnerava la Loreg perquè el recurrent no havia acreditat que es trobés en un edifici o espai públic.Les denúncies d'Impulso Ciudadano també han prosperat a(Segrià), a(Solsonès), a la(els cinc al Berguedà), al(ambdós a l'Alt Penedès), a(Selva) a(Baix Empordà) i a(els quatre a Osona).

