La Falange s'anuncia amb la imatge de Primo de Rivera als autobusos públics de Madrid

La(JCE) s'ha tornat a declararper retiraramb, aquest cop en referència a l'anunci amb la imatge del fundador de la, que el partit ha escampat pels autobusos públics de. L'entitat municipal va comunicar la petició a la JCE abans d'acceptar la publicitat, però l'òrgan es va negar a fer cap actuació apel·lant a la impossibilitat de fer "per filtrar la publicitat, segons informa RAC1. És un nou revés de l'àrbitre electoral per fer d'escut als continguts de caràcter feixista, després que tampoc impedís l'emissió ad'un anunci de la Falange on feien servir elLa propaganda de la Falange té el retrat de Primo de Rivera com a protagonista, acompanyat de l'eslògan "Por José Antonio, vota[Falange Española] de las[Junta de Ofensiva Nacional Sindical]. També incorpora eli el, una de les simbologies més reconeixibles del partit d'ultradreta, amb lligams que es remunten al. Tot plegat presenta dubtes sobre la possible vulneració de la, però la JEC considera que ponderar un possible fet delictiu seria fer ús de la censura prèvia, que només pot fer servir si hi ha unapel mig, com exigeix l'de laLa retirada de la censura prèvia es va incorporar a ladel 1978. És el primerde l'àmbit espanyol que l'elimina com a eina, que tradicionalment es va fer servir per regular elssobretot en l'àmbit de les publicacions de moviments socials i va suposar un triomf per garantir elAra, aquest avenç s'ha fet servir per legitimar l', però també franquistes. El darrer cas es va produir el 8 de juliol, quan l'òrgan va negar-se a retirar l'emès a RTVE que conté la cançó Cara el sol. En aquella ocasió, L'àrbitre electoral va apuntar a lal i, a la petició de RTVE, sobre si podia incórrer en unes va limitar a respondre que el mitjà podia posar els fets en coneixement de laFa uns mesos la figura deja va ser notícia. El fundador de Falange Espanyola, va ser exhumat el passat 24 d'abril delen compliment de la llei de memòria democràtica, que impedeix que ningú ocupi un lloc preeminent en l'interior de la basílica. En unasense càmeres, les restes de Primo de Rivera van ser traslladades al, al districte de, per desig de la família. És La cinquena tomba del falangista.

