Grècia lluita contra grans incendis als afores d'Atenes

pels incendis que colpegen els afores d'Atenes. Vehicles, cases i altres propietats han estat arrasades per les flames de diversos focs que han obligat a mobilitzar mig miler de bombers. En concret són quatre incendis forestals a la regió d'Àtica Oriental, a. Més d'una vintena d'avions, pràcticament dos-cents camions cisterna i divuit helicòpters intenten frenar els incendis, un fet molt difícil per les altes temperatures i el fort vent.La policia de la zona ha evacuat diversos municipis de la zona, que ja han patit les conseqüències de les flames. El portaveu del departament de bombers de Grècia,, va afirmar aquest dilluns que el problema el tenen a la zona de Dervenochoria, on han mobilitzat més d'un centenar d'efectius i intenten controlar les flames "a la zona d'un barranc".Els cossos policials ihan desplegat "importants forces" tant terrestres com a aèries. Segons els Bombers, el foc ha cobert dotze quilòmetres en només dues hores a causa dels forts vents, raó per la qual és "amenaçadora".El país viu una situació extrema de calor i vent que ha propiciat més de vuitanta incendis durant el cap de setmana., els cossos d'emergències i els Bombers van poder frenar la proliferació dels focs abans que acabessin declarant-se incendis forestals. Les tasques, però, duen al límit els cossos d'emergències.

