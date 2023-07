Rússia frena l'exportació de gra ucraïnès i obre una crisi de seguretat alimentària

Indignació a la Unió Europea

ha rebutjat prorrogar l'acord per a l'exportació delsdel, segons informa l'agència russa TASS citant el portaveu del. Aquest dilluns expirava el pacte que permetia desbloquejar els cereals procedents d'Ucraïna, malgrat la guerra al país.ha optat per no renovar-lo perquè considera que "la part que fa referencia a Rússia encara no s'ha complert".Poques hores abans d'anunciar aquesta decisió, una explosió al pont deha causat la mort de dues persones i ha aturat el trànsit amb Rússia, segons informen mitjans russos i ucraïnesos. Amb la mediació dei l', Rússia i Ucraïna van tancar el juliol del 2022 un acord per a l'exportació dels cereals dels ports ucraïnesos per reduir la fam mundial. Moscou va prorrogar el pacte al maig, però ara que es compleix un any de la iniciativa ha decidit per bloquejar-lo.A través de les xarxes, la presidenta de la Comissió Europea,, ha condemnat el moviment "cínic" de Rússia per rebutjar la pròrroga de l'acord i ha assegurat que la Unió Europea està treballant per assegurar el subministrament d'aliments als països més vulnerables. "Les línies de solidaritat de la Unió Europea continuaran facilitant l'exportació de productes agrícoles procedents d'Ucraïna als mercats globals", ha sentenciat.Per altra banda, l'alt representant per a la política exterior de la Unió Europea,, ha condemnat "inequívocament" la negativa de Putin, única qüestió que després de prop d'un any i mig de guerra acostava fins ara Ucraïna i Rússia. Borrell ha alertat que amb la seva decisió, Rússia agreuja "encara més" la crisi "global" de seguretat alimentària que "va crear" arran de la invasió a Ucraïna i el bloqueig dels ports marítims d'aquest país. "Rússia ha de deixar de bloquejar il·legalment els ports marítims d'Ucraïna i permetre la llibertat de navegació al Mar Negre", ha considerat Borrell.

