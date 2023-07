Per què Mercadona s'ha quedat sense síndries i melons en ple estiu?

La pela de síndria té beneficis

Eli lasón dues de les fruites més característiques de l'estiu, però qui en els últims dies hagi fet la seva compra ai s'hagi dirigit fins a la secció de les fruites haurà vist que no hi ha cap dels dos aliments. El problema no és ni d'un, ni de dos, sinó que afecta bona part dels establiments de l'empresa a l'Arran dels dubtes de diversos usuaris a través de les xarxes socials, Mercadona ha acabat explicant el motiu darrere del desabastiment. "Degut a lapatida en les zones productores de síndria i meló, actualment no disposem per oferir el producte amb normalitat", apunta la companyia. El problema ja s'allarga des de fa dues setmanes.Si has trobat síndria al supermercat, t'encantarà saber que la sevaté beneficis. Coneguda pel seu alt contingut d'aigua, aquesta fruita és perfecta per hidratar-se els dies més calorosos perquè, a més, té poquesi portaessencials per al nostre cos.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola