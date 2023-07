Les eleccions que van dur la democràcia... amb ERC il·legal

La relliscada del PCE

Del 16 de febrer del 1936 al 15 de juny del 1977 hi hade la història d'Espanya, pràcticament el que va de l'aixecament militar del generala la fi del seu règim, dos anys després de la seva mort. Una ruptura de la continuïtat democràtica que encara ara explica moltes de les particularitats del sistema polític espanyol, gens homologable amb les democràcies parlamentàries.El president de les Corts espanyoles, l'òrgan legislatiu del franquisme -anomenar-lo parlament seria mentida-,, va proclamar rei el successor del dictador,, el 22 de novembre de 1975, "des de l'emoció en el record a Franco". Quan tot seguit, es va dirigir de les Corts al Palau d'Orient per retre homenatge al cos del dictador, es pot ben dir que va ser realment un acte de comiat. A partir d'aquest moment, el desguàs de les estructures polítiques va entrar en fase accelerada. Les econòmiques, judicials o militars, no, però això seria un altre capítol.El projecte reformista des de dins de l'administració franquista tenia un full de ruta definit si més no esquemàticament: anar cap a una Europa i preparar la integració del país en l'aleshores Mercat Comú. Els ritmes i les formes no reunien consens en el cor de l'Estat. Però quan es va veure el desastre que era Carlos Arias, president del govern heretat de Franco, amb la seva dura repressió del moviment vaguista i la massacre de treballadors a Vitòria, finalment es va imposar l'estratègia més accelerada.Com sol passar sovint amb els polítics menyspreats, Suárez va agafar per sorpresa tothom. Llest com una mala cosa, dúctil, amb pocs escrúpols -però més dels que deien els seus detractors-, va ser rebut amb entusiasme pel sector falangista del règim, d'on provenia. Altres figures emergents comel consideraven un salta-taulells. Amb pas ferm, va fer aprovar la llei de reforma política el 1976, que va suposar el suïcidi de les Corts franquistes. I va encetar un diàleg amb les forces de l'oposició. Alhora, des de l'executiu, va construir un partit nou de trinca, Unió de Centre Democràtic (UCD), fornit majoritàriament per la nova generació deque sobretot per oportunisme i també per sentit polític, van defensar la reforma.La UCD també va saber integrar sectors i figures provinents de l'oposició moderada al règim, de matisos diversos: democristians com, liberals comi alguns que havien fet carrera en l'administració i es proclamaven socialdemòcrates, com. Un sector dur del franquisme no va acceptar la reforma i va fundar Aliança Popular, liderada per Fraga, que al no voler ser segon de Suárez, va preferir ser el cap d'un club amb altres exministres de Franco, amb els qui aviat xocaria.Suárez va convocar eleccions el 15 de juny del 1977. Els mesos anteriors van ser els més crispats de la Transició, si obviem l'intent de cop d'estat del 23-F del 1981. El gener es va produir la matança d'advocats laboralistes del carrer d'Atocha . Un fet que va sacsejar el país. El Partit Comunista, al qual estaven vinculades les víctimes, va demostrar una gran responsabilitat i va viure els fets amb prudència. Probablement Suárez va prendre aleshores la decisió deel Divendres Sant d'aquell any. La reacció en els rengles militars va ser crispada, amb dimissió dels ministres uniformats i rumors d'aixecament militar. De forma immediata, els dirigents comunistes van assumir públicament la bandera espanyola que va guanyar la guerra. Tot un episodi que explica moltes claus de la Transició.El PCE era la gran força de l'oposició, la millor organitzada, la més. Però a les eleccions va obtenir un resultat menor a l'esperat. Amb una participació del 78%,clarament però sense la majoria absoluta (6.300.000 vots, 34% i 165 diputats) i elen va sumar 5.300.000 (29%), amb 118 escons. En el bon resultat socialista hi va jugar eli el suport actiu de la Internacional Socialista i el govern alemany, espantat per la possibilitat d'un escenari revolucionari a Espanya. El PCE es va haver de conformar amb un 9% i 20 diputats. Els franquistes d'AP van treure 16 diputats, el que va suposar la derrota del búnquer franquista. A Catalunya, però, les esquerres van ser majoritàries i aquest fet va ser determinant per al retorn, l'octubre següent, del presidenti la rUna de les anomalies d'aquestes eleccions va ser queno es va poder presentar amb les seves sigles. Era encara un partit il·legal. Si el PCE no podia ser bandejat per presentar a l'exterior una democràcia com les altres, ERC despertava massa dimonis familiars.va ser elegit diputat dins les sigles Esquerra de Catalunya, una coalició d'Esquerra amb el Partit del Treball que va obtenir 2 escons., va fer una coalició amb altres partits de centre catalanista, el, i va obtenir 10 escons.Aquelles Corts elegides donarien molt de joc i es convertirien en unLa nova Constitució va ser aprovada el 1978 i el 1979 encara Suárez va poder imposar-se enfront Felipe González. Després s'entraria en una dinàmica d'erosió de Suárez, a qui el PSOE volia abatre i que va esdevenir també objectiu de la dreta ultra més bel·ligerant, feble al Parlament però forta als quarters. El 23-F seria la culminació de totes les tensions i els odis sumats per l'extrema dreta contra Suárez. I una manera d'assenyalar uns límits per part d'alguns. No seria fins a la majoria absoluta socialista del 1982 que s'entraria en una etapa d'estabilització.

