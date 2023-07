Així s'esquivarà la prohibició de publicar enquestes per al 23-J els últims dies de campanya

Les eleccions municipals delja són a tocar, i tal com marca la llei en qualsevol votació, lesque aquests dies han omplert les portades dels diaris s'han de deixar de publicar cinc dies abans dels comicis -els partits sí que poden encarregar-les, però no es poden fer públiques-. Així doncs, a partir d'aquest dimarts a la matinada ja no es pot publicar capsi no es vol incórrer en un delicte.Però feta la llei, feta la trampa. La norma, evidentment, només s'aplica entre les fronteres de l'Estat i n'hi ha que han aprofitat aquest escenari per seguir difonent enquestes. I de cara a les eleccions espanyoles, vindran des d'un dels punts més remots del planeta. Serà el mitjàqui cada 24 hores, fins dissabte, publiqui una nova enquesta per a la capital catalana encarregada al(GESOP).Es tracta del segon cop que Austràlia participa en aquest buit legalm ja que ho va fer per primer cop el passat 28-M, però tampoc és una pràctica excepcional.ja ha fet aquest seguiment diari de sondeigs en diversos processos electorals de l', dei d'àmbit municipal des de l'any 2008. En el cas del diari australià, preveu aportar cada dia entre 300 i 400 entrevistes diàries per aconseguir arribar fins a les 3.000 a l'enquesta final del dissabte.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola