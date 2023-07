Kiko Rivera, operat d'urgència per un problema al cor

Hores complicades per a la salut de. El DJ i fill de la cantanti del torero, que tot just té 39 anys, ha estat operat d'urgència per un problema al cor. Per fortuna, ell mateix ha detallat que la intervenció ha estat satisfactòria i ara es recupera en un hospital deEn concret, Rivera ha estat intervingut d'un just nou mesos després que patís un ictus i requerís també ingrés hospitalari. "Una part del meu cor no funciona en condicions, però segueixo viu i amb ganes de viure", ha explicat a través d'Instagram. A l'hospital ha rebut la visita de la seva mare, amb la qual no manté una bona relació. De fet, no es veien des del setembre de 2021.El DJ, que té tres fills, ha passat ja per diversos problemes de salut en els últims anys. A l'ictus de fa uns mesos, cal sumar-li també que és diabètic i té gota. El 2018 també va deixar la seva feina en el món de la música per centrar-se en superar una depressió. Ara, ha advertit que el seu cor necessita curar-se i que per això es prendrà uns dies de descans per tornar "tan aviat com pugui".

