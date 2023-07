Sánchez prem l'accelerador en l'esprint final de campanya per «desemmascarar» les «mentides» de Feijóo

Última setmana de campanya amb presència deassegurada. L'equip del president del govern espanyol i candidat socialista v a plantejar l'inici amb una marcada presència als mitjans de comunicació i pocs mítings , però els resultats de les enquestes, que pronostiquen un triomf del bloc de la dreta, ha sacsejat uns plans que han portat al candidat del PSOE a incrementar els actes a peu de carrer. Aquest dilluns visitai demà. L'agenda està tan ajustada que per quadrar aquests actes, Sánchez haurà de tornar i tornar a anar a Brussel·les en només, on aquest dilluns i dimarts se celebra una. A Osca hi ha arribat just, quan l'acte ja havia començat, i des d'allà ha reivindicat la gestió del seu executiu durant aquests últims cinc anys i ha carregat contra les "mentides de Feijóo", després que aquest dilluns el candidat dels populars hagi manipulat les dades sobre les pensions : "PP i Vox han votat sistemàticament contra la revalorització de les pensions".El president del govern espanyol ha jugat en territori amic. L'acte es va convocar en menys de, i malgrat això, una sala amb aforament per aestava plena. A fora s'hi han quedat, i més deestaven connectades a través de les xarxes socials per veure els parlaments en directe. També ha intervingut la ministra, que com Sánchez, ha acusat Feijóo de mentir amb les pensions i ha advertit que el país no "mereix" construir un futur d'acord amb mentides. "Hem de confrontar i desemmascarar-les", ha afegit.Amb l'increment de la presència de Sánchez, el PSOE pretén donar unaelectoral, amb aquests dos actes comunicats a última hora i que tenen l'objectiu de moure de, segons asseguren fonts de la direcció de Ferraz. L'objectiu és reduir la bretxa que els separa de les forces conservadores, i hauria de servir per augmentar les possibilitats que el bloc de l'esquerra sumi. Sánchez ha assegurat durant l'acte, una vegada més, que les eleccions van de quatre anys més "d'avenços" o de "retrocés". A més, ha apuntat que el vot al PSOE és un vot amb "", perquè suposa "progrés" però també l'única fórmula per frenar Feijóo i Santiago Abascal, de Vox.A més, davant de les enquestes que auguren un triomf de la dreta, ha recordat que ja quan va presentar la moció de censura contra el popular Mariano Rajoy, els "" deien que no se'n sortiria, com també ho van fer l'any 2019, quan va guanyar dues eleccions. "El que passarà el 23-J és el mateix que va passar llavors. El PSOE guanyarà les eleccions i hi haurà govern progressista".Ha carregat, una vegada més, contra els pactes del PP i Vox després de les municipals, i ha promès que el PSOE vol guanyar pels "". "No deixa de ser dolorós que després de dècades de lluita de molts homes i dones als carrers, el primer en què es posin d'acord PP i Vox, sigui en qüestionar els drets LGTBI, negar la violència masclista o censurar la cultura", ha afegit el líder socialista. Davant d'això, ha assegurat que guanyarà perquè la "" votarà els socialistes. "La seva proposta és derogar, derogar i derogar. La nostra és avançar, avançar i avançar", ha tancat.

