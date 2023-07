Alerta de l'OMS per un brot de grip aviària amb 25 gats morts a Polònia

Un brot deha posat en alerta l'(OMS). L'entitat de salut internacional ha emès una notificació a la població sobre aquestes morts inusuals després que as'hagin produït ja 11 decessos i 14 sacrificis. Tots ells, segons els estudis, tenien el virus conegut també com laLa investigació ha seleccionat un total de 47 gats, dels quals 29 va donar positiu. Això sí, les 70 persones que havien estat en contacte amb els animals contagiats no presenten símptomes de la malaltia i, per tant, es descarta un possible contagi massiu entre humans. De fet, l'OMS reconeix que unde gat a humà és molt improbable tant encom en elsque els tractin.Ara, doncs, les investigacions se centren a trobar quin és el focus de la grip aviària per evitar que sorgeixin més casos. L'ja ha demanat a lesdels països que estiguin en alerta davant la situació i que comuniquin possibles casos.Els gats infectats pel virus poden presentar un quadre de, dificultat per respirar o protrusió de la tercera. Els símptomes més greus inclouensevers, signes neurològics i presència dea les fems.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola