Un incendi en un tren a Itàlia deixa centenars de passatgers a l'estacada i sota un sol de justícia

L’experiència italiana del dia: un tren s’ha cremat a l’estació de Pompeia i han suspès la circulació ferroviària a tota la línia. Evidentment aquí ningú informa d’absolutament res (i estem a 38°C). pic.twitter.com/aSh4wBIHj3 — Àlex (@alexsnclmnt) July 17, 2023

🇮🇹 Yesterday’s direct Rome-Pompei train brought lots of “get the Circumvesuviana” comments.



Here’s Naples’ Circumvesuviana metro today - loss of overhead power in 40°C & passengers evacuating.

It could/should be a great metro, you’re letting Italy down.

pic.twitter.com/3wrhKellFI — Chris Ogilvie (@Ogilvie_CJ) July 17, 2023

A l'estacada, sota un sol de justícia i sense cap indicació per part de les autoritats. Aquesta és la situació queque viatjaven amb la, s'han trobat després que un espectacularen un vagó del tren obligués a aturar la circulació. El foc s'ha detectat en hora punta a l'altura de l', on han fet baixar del comboi als passatgers i ha obligat aen tota la línia ferroviària.Entre els centenars de persones que hi viatjaven també hi havia, de vacances. Per exemple, aquest usuari de Twitter que s'ha queixat de laper part de la companyia de trens. Un incident que ha descrit com ". Tot i que no hi ha confirmació oficial, segons el mitjà italià Fanpage l'incendi hauria començat a causa d'unaLa línia Circumvesuviana és una de les méspels turistes que volen visitar Pompeia des de Nàpols: a las i la granals vagons ja fa temps que acumulaen el transcurs de la ruta. Fa pocs dies, va transcendir la queixa de l'alcalde de, un municipi de l', després de fer el recorregut fins a l'estació de, per provar els nous horaris i "fer un cafè" a la ciutat. "És inacceptable", va denunciar l'alcalde després de comprovar com per fer un trajecte d'una hora en va tardar el doble.

