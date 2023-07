El temps d'aquest dimarts: la calor posa tot Catalunya en perill màxim

Possible record històric de calor a Catalunya

(3/6) En aquest sentit el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor molt intensa amb un perill màxim de 🔴 6/6 pic.twitter.com/cBMqbKJYPl — Meteocat (@meteocat) July 17, 2023

Fa dies que l'estiu i la calor estan instal·lats a Catalunya, però aquest dimarts arriba un pic de calor - no serà onada - que pot marcar temperatures de rècord tant al nostre país com en altres zones del sud d'. Per això, el(Meteocat) ha activat l'avís per perill de calor de les 8 a les 20 hores. El risc més alt serà a la meitat nord del territori, mentre que el, lesi elcentral i sud es troben en perill alt i mitjà.Així doncs, aquest dimarts on es podrien superar les temperatures de just fa una setmana, quan es va arribar alsen alguns punts de. En aquesta ocasió els valors extrems afectaran més comarques i les condicions són més favorables a veure temperatures de, puntualment fins alsPel que fa a les quatre capitals del país, elindica que a Barcelona ciutat es registraran 23 graus durant la primera meitat del dia, que s'enfilaran fins als 34 a la tarda. A Girona les temperatures cauran fins als 20 graus al matí i arribarà als 43 a la tarda. A Lleida , es registraran 21 graus a primera hora i 43 després de dinar, mentre que a Tarragona , el mercuri s'elevarà des dels 20 graus matinals fins als 32.La gran incògnita del dia és si es batrà el rècord històric de calor a Catalunya. Els elements hi són: una massa càlida de primera categoria -en alçada la temperatura pot ser 10-12 graus per sobre la mitjana-, sense, persistència de la calor ia les comarques gironines-. Cal recordar que el rècord oficial a Catalunya són els 43,8 °C d'assolits el juny de 2019.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola