Confirmen que un medicament alenteix el declivi dels pacients d'Alzheimer

Confirmen que el medicamentalenteix un terç el declivi cognitiu dels pacients d’, segons un estudi d'Eli Lilly and Company. El, creat per la mateixa empresa, conté anticossos que ajuden en les primeres etapes de la malaltia. Tot i que els resultats són prometedors, elshan alertat que aquests fàrmacs no són cures ni tractaments sense risc.El Donanemab funciona amb malalts d'Alzheimer, no en altres tipus decom la demència vascular, ja que està dissenyat per eliminar una de les característiques clau de la malaltia, una substància anomenada amiloide que s'acumula als espais entre les cèl·lules cerebrals.Un terç dels pacients que es van sotmetre a l’van patir. Aquest problema es va resoldre sense causar complicacions mèdiques en la majoria dels pacients exceptuant dos voluntaris, i possiblement un tercer, que van morir a conseqüència d'una inflor perillosa al cervell.El Donanemab funciona de la mateixa manera que el Lecanemab, un altre fàrmac que s’ha demostrat que alenteix la malaltia . Un tercer fàrmac d'anticossos contra l'Alzheimer anomenat Aducanumab va ser rebutjat recentment per Europa per provocar problemes de salut i per la manca d'evidència que fos prou eficaç per als pacients.

