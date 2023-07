Museus de Barcelona que obren gratis el diumenge: llista completa

és una ciutat plena dede tota mena. Tot i que és cert que per entrar a la majoria d'ells cal pagar entrada, el que poca gent sap és que. Al llarg de tota la ciutat, existeixen moltes opcions per passarvisitant algun museu sense haver de pagar per entrar-hi.

El MNAC és el museu ideal pels amants de l'art català, amb gran presència del romànic però també amb peces de fins a mitjans del segle XX. La seva ubicació és privilegiada, i brinda unes vistes espectaculars al visitant.

Ubicació : Palau Nacional, Parc de Montjuïc, s/n.

: Palau Nacional, Parc de Montjuïc, s/n. Quan és gratuït? El primer diumenge del mes i els dissabtes a partir de les 15h





El Museu de Ciències Naturals de Barcelona, més conegut com a Museu Blau, proposa al visitant un viatge per la història de la vida i de la terra. El recinte és conegut per acollir l'esquelet d'una balena, i fa ús d'elements interactius per fer més amè el recorregut.

Ubicació : Plaça Leonardo de Vinci, 4-5.

: Plaça Leonardo de Vinci, 4-5. Quan és gratuït? Els diumenges a partir de les 15h, el primer diumenge del mes és gratuït tot el dia.

Ubicació : Carrer Doctor Font i Quer, 2.

: Carrer Doctor Font i Quer, 2. Quan és gratuït? Els diumenges a partir de les 15h, el primer diumenge del mes és gratuït tot el dia.





Ubicació : Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38.

: Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38. Quan és gratuït? Els diumenges a partir de les 15h, el primer diumenge del mes és gratuït tot el dia.

Ubicació : Carrer de Montcada, 15-23.

: Carrer de Montcada, 15-23. Quan és gratuït? El primer diumenge de cada mes i tots els dijous a partir de les 17h.

Ubicació : L'Auditori. Lepant, 150

: L'Auditori. Lepant, 150 Quan és gratuït? Els diumenges a partir de les 15h, el primer diumenge del mes és gratuït tot el dia.

Ubicació : Carrer Montalegre, 5.

: Carrer Montalegre, 5. Quan és gratuït? Els diumenges a partir de les 15h amb necessitat de reserva prèvia.

Ubicació : Plaça del Rei, s/n. Podeu consultar la resta de seus aquí.

: Plaça del Rei, s/n. Podeu consultar la resta de seus aquí. Quan és gratuït? Els diumenges a partir de les 15h, el primer diumenge del mes és gratuït tot el dia.

Ubicació : Passeig de Santa Madrona, 16-22; Carrer Montcada, 12-14.

: Passeig de Santa Madrona, 16-22; Carrer Montcada, 12-14. Quan és gratuït? Els diumenges a partir de les 15h, el primer diumenge del mes és gratuït tot el dia.

Ubicació : Plaça de Pau Vila, 3.

: Plaça de Pau Vila, 3. Quan és gratuït? El primer diumenge del mes, de 10h a 14:30h.

Elva ser construït per les, i constitueix ucaracterísticad'arreu del món. La seva ubicació a l', a més, fa que lesdes del jardí cap a l'Àrea Metropolitana de Barcelona siguin espectaculars.El, batejat popularment com a "la grapadora", és la seu permanent d'exposicions sobre disseny de producte, de moda i gràfic, entre moltes altres modalitats. Així mateix, acull exposicions temporals com la feta amb motiu del centenari de la mort de, que explora el modernisme cap a la cultura del disseny.Elde Barcelona aculldel cèl·lebre pintor. Es tracta del "per al coneixement dels anys de formació" de l'artista, tal com diu el museu a la seva pàgina web. L'equipament acull quadres com, entre molts d'altres.Elreuneixde diferents èpoques i diferents cultures. La col·lecció que acull el museu està considerada com apel que fa a l'àmbit musical.Elés un espai que acull exposicions artístiques temporals al centre de Barcelona. És la seu de la mostra internacional de fotoperiodisme de, exposició en què es recopilen lesarreu del món. No només s'hi fan exposicions, sinó que tambéi moltes altres activitats de què s'hi pot trobar informació detallada al web del centre.El(MUHBA) és un museu amb, però la que està situada a lan'és la més espectacular i el primer en obrir-se l'any. El museu conserva restes de lesarran de l'obertura de la Via Laietana al segle XXI durant la construcció de l'Eixample, però també custodia restes de lai de la, entre d'altres.Elté a l'exposició permanent més devingudes d'que ajuden a explicar la complexitat ètnica i cultural del nostre planeta. La voluntat del museu és "generar espais d'educació, reflexió, investigació i interpretació" amb la col·lecció permanent com a punt de partida. Disposa de dues seus, la del Parc de Montjuïc i la del carrer Montcada.El, que s'ubica als, té la voluntat de ser l'emplaçament de referència pel que fa a a h. La col·leció pròpia del museu és, però està formada principalment per. A la primera planta, el Museu d'Història de Catalunya acull lescom ara Il·lustríssimes, dones que van dibuixar el segle XX.Lade museus gratuïts els diumenges i els caps de setmana en general la podeu trobar

