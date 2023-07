El Barça repesca Oriol Romeu del Girona per suplir Busquets

Després de dies de rumors,han oficialitzat aquest dimecres al matí el fitxatge d'per l'equip blaugrana. A canvi, els gironins ingressaran un pagament que rondarà els cinc milions d'euros i rebran la cessió deper a la pròxima temporada. Així,ja té la figura per suplir la marxa de. Romeu signa contracte per les pròximes tres temporades i gaudirà d'unaRomeu (, 1991) es va formar a ladel Barça i va disputar 45 partits amb el filial. Amb el primer equip, però, només va jugar dos partits oficials abans de posar rumb cap al, on es va passar quatre temporades -una cedit ali l'altra a l'- i va aconseguir una. El 2015 va fitxar peli va fer-se un dels jugadors insígnia del club fins que l'estiu passat va tornar a casa per jugar al Girona.La gran temporada que ha fet Romeu amb 31 anys a les ordres deha fet que el Barça s'hagi fixat en ell per fer efectiu el seu retorn. Un cop descartades opcions de més càrrega econòmica, el club ha obert unes negociacions que no han estat senzilles, ja que representants del Girona havien deixat clar que havien planificat la pròxima temporada amb Romeu. Finalment, però, la voluntat del jugador ha fet cedir els deAmb el fitxatge de Romeu, el Barça acumula ja quatre incorporacions en aquest mercat d'estiu. Anteriorment, el club havia incorporat Ilkay Gündogan Iñigo Martínez a cost zero després que finalitzessin els seus contractes amb elrespectivament. A més, també han lligat el davanter brasiler Vitor Roque per a la pròxima temporada.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola