Piqué troleja l'enquesta de Casillas sobre qui guanyarà el 23-J

Convergència i Unió. — Gerard Piqué (@3gerardpique) July 17, 2023

, malgrat la rivalitat que han viscut durant la gran part de la seva carrera, són bons amics. Ho van demostrar a l'època de la selecció espanyola i ara, compartint projecte amb la. Cap dels dos és aliè a la política, també. Són dos futbolistes que se surten de la línia general i es mullen, i a les portes delhan deixat un divertit episodi a Twitter.L'exporter del Reial Madrid ha fet una enquesta a la xarxa social preguntant qui creien els seus seguidors que seria el guanyador de les eleccions espanyoles. Casillas situava com a opcions els quatre grans partits:, en aquest ordre. Si bé ha acumulat més de 60.000 vots i centenars de comentaris, la resposta viral ha estat la de Piqué, que ha assegurat que les eleccions les guanyaràPels que vagin més perduts, cal recordar que l'antiga CiU no es presenta a les eleccions del 23-J i que només elha aprofitat les sigles de la formació per presentar-se sota la marca. Amb Roger Montañola com a candidat ha aconseguit quedar-se amb el 100% dels drets electorals de la coalició que va conformar amb-que ara presenta Míriam Nogueras com a cap de llista- als comicis del 2019.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola