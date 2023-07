Junts es proposa parlar «més català que mai» al Congrés per desgastar el PSC

Un diputat per Lleida en les últimes eleccions

Després d'uns quants dies en què el missatge de campanya des'havia centrat en les crítiques aper l'estratègia a Madrid i per la col·laboració sostinguda amb el PSOE, la formació que lideraaquest 23-J ha estat especialment dura amb els socialistes, sobretot amb els catalans, perquè "dimiteixen" quan es tracta de "defensar Catalunya". "Quan Catalunya està forta, dobleguem la dreta espanyola", ha apuntat Nogueras. Jordi Turull, secretari general de la formació, ha indicat que caldrà parlar més català que mai al Congrés, una manera de desgastar el, favorit en aquests comicis en clau catalana."Per defensar el que ens proposem no tenim togues, ni espies, ni porres ni infiltrats. Però tenim la mobilització de la gent, les urnes i les institucions. Per això aquest diumenge", ha assenyalat Turull. "Si vols la independència, vota a favor de la independència. Si algú té dubtes, que sàpiga que hi ha algú que vol votar i no pot, com", ha indicat el secretari general de Junts, que l'abril del 2019 va ser candidat per Lleida al Congrés mentre estava empresonat a. Només va ser diputat un dia "per culpa" de, presidenta del Congrés dels Diputats, va fer cas a les indicacions del Congrés dels Diputats. "Va permetre que policies armats entressin a la cambra", ha apuntat sobre Batet, candidata del PSC, en referència al dispositiu per portar els presos a l'hemicicle.Turull ha demanat als candidats de Juntsal Congrés durant la propera legislatura. "Estem entrenats des del franquisme: el catalanisme polític és qui ha plantat sempre cara davant del feixisme i de la dreta", ha remarcat el secretari general de Junts. El dirigent independentista ha apuntat que el vot útil per a Espanya "acaba sent inútil per a Catalunya", perquè persisteix el. "Us imagineu quantes inversions es podrien fer? Han arreglat alguna cosa els socialistes? I Rodalies?", s'ha preguntat Turull, que ha acusat el PSOE de "bloquejar" cada norma que surt del Parlament, com està passant amb la llei de la sequera que es va aprovar fa unes setmanes a la cambra catalana.Nogueras, per tancar el míting, ha llegit passatges de les memòries publicades per Sánchez per demostrar l'entusiasme amb el qual es va prestar a col·laborar per. "És mala idea intentar caure simpàtics als partits espanyols", ha reflexionat la candidata, que ha tornat a retreure al. "Els únics capaços de doblegar aquesta Espanya de dretes som nosaltres", ha remarcat Nogueras.L'encarregada d'obrir l'acte ha estat, consellera defins que Junts va deixar voluntàriament ella tardor de l'any passat i ara portaveu de la formació a l'Ajuntament de Lleida. Ha indicat que el risc més gran en aquesta campanya és l'abstenció, i ha ofert. "Diem prou, i anirem a Madrid a defensar la nostra gent i el nostre territori. Som els vostres servidors públics", ha indicat Cervera., candidata deal Senat per Lleida, ha retret a ERC que hagi passat de voler "fer la independència en 18 mesos" a ser "només republicans" i a votar uns pressupostos generals de l'Estat -els últims- que "incrementen els recursos per a la"., cap de files al Congrés a la demarcació, ha denunciat l'existència d'un "espoli fiscal i d'infraesttructures", especialment a les Terres de Lleida. "Voti el que voti el ciutadà, sempre surt perjudicat d'aquesta situació. La patim governi qui governi, ho facin el PP o el PSOE", ha indicat Gavín, que ha recordat l'episodi en què l'Estat es va endur les obres dedel Museu de Lleida mentre estava vigent l'articlede la Constitució. Davant d'això, el candidat ha remarcat que Junts "farà valdre els vots", a diferència d'ERC aquesta legislatura. En les últimes eleccions, la formació va treure, mentre que els republicans en van assolir dos.

