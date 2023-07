​El pic de calor extrema obliga a tancar sis massissos

Reduir el risc d'incendi

Nou mapa interactiu del Pla Alfa

Per aquest dimarts la calorada arribarà al seu pic, amb valors absolutament extrems. En aquest sentit, el Meteocat preveu temperatures de fins a 44 ºC, fet que suposaria trencar el rècord absolut de temperatura a Catalunya. Aquesta situació excepcional dispararà el risc d'incendi i elha anunciat el tancament de sis espais naturals.El tancament d'espais naturals és la mesura més extrema prevista al pla Alfa i suposa prohibir l'accés a zones molt sensibles en cas d'incendi forestal. La mesura afecta un total de sis espais: el, el, elaixí com l', eli elDe fet, el, amb el pla Alfa activat en fase 2 a la major part de comarques excepte algunes zones del Pirineu, Prepirineu i el Montsià.Coicindit amb aquest episodi de calor extrem, la direcció general d’Agents Rurals ha estrenat el, una nova eina que té per objectiu millorar la informació a la ciutadania.El mapa permet saber en cada moment quin nivell del pla operatiu d’Agents Rurals hi ha activat en una comarca o en un municipi, en funció del perill d’incendi. I en cas d’activació del nivell 3 del Pla Alfa, el màxim previst, també mostra si hi haa espais naturals de Catalunya i quins són aquests espais.

