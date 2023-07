Perdonen un deute de 241.800 euros a un matrimoni afectat per la crisi de 2008

El jutjat mercantil deha perdonat un deute de 241.793 euros a un matrimoni deafectat per la crisi de 2008. L'home, que treballava com a camioner, va demanar un préstec per adquirir un camió atès l'alt volum de treball que tenia, però en explotar la, la càrrega de feina va baixar en picat i va haver de cessar el seu negoci. La dona, per la seva part, només cobrava eli els ingressos de la parella van disminuir fins al punt d'acumular deutes que els van obligar a subhastar la seva casa. Així, el jutge ha aplicat laal matrimoni i els ha exonerat del passiu insatisfet, segons han explicat els seus advocats.La situació d'del matrimoni va començar quan l'home va demanar un préstec per invertir amb la compra d'un camió. Però en explotar la bombolla immobiliària i, amb ella, iniciar-se la crisi que va anar acompanyada d'una disminució molt important de feina, va provocar que hagués de cessar el negoci. "Treballava molt per a una empresa que va fer fallida i em devia bastants diners", ha justificat l'afectat. Al mateix temps, la seva parella era dependenta d'un establiment i percebia un salari mínim. L'home ha explicat que era autònom des de l'any 1999 i no tenia atur i, per consegüent, gairebé no tenien ingressos. "Vam fer un esforç molt important per tirar endavant, però va arribar un punt que la situació era insostenible", ha declarat l'home.A més, la parella tenia una filla des de l'any 2007 i va arribar "el crític moment de decidir si continuar assumint els deutes pendents o donar menjar a la seva família", ha detallat l'advocada de. Així, el matrimoni es va veure obligat a buscar l'ajuda dels serveis socials, familiars, amics i entitats de caràcter social. L'any 2009, i davant la impossibilitat de fer front als pagaments, es va subhastar mitjançant execució hipotecària l'habitatge familiar. "Tota aquesta situació va ensorrar la vida del matrimoni i del seu entorn", comenta Bergadà.De fet, l'home ha explicat que en aquella època va viure un calvari, ja que els bancs "m'assetjaven constantment, arribant a trucar de matinada". Davant d'aquesta situació, va decidir anar a l'entitat bancària per entregar les claus del pis i les claus del camió, i tan sols els hi va demanar que "per al desnonament m'avisessin amb antelació per marxar de casa i que la meva filla no quedés traumatitzada per l'arribada dels Mossos d'Esquadra", ha relatat.Malgrat les dificultats econòmiques, el gener del 2021 la parella va tenir la voluntat de sol·licitar un acord extrajudicial de pagaments per arribar a un acord amb els seus creditors, mitjançant un pla de pagaments i una quitació, però no va prosperar. "La gestió del mediador assignat va ser nefasta, i per això la situació de la família va empitjorar encara més a causa dels embargaments dels seus salaris", argumenta Bergadà.Va ser llavors quan els afectats van recórrer als advocats de Bergada Associats, que van establir la primera reunió amb ells el passat mes de febrer. Es va iniciar el procediment i en només quatre mesos el jutge els ha exonerat del passiu insatisfet amb la Llei de la Segona Oportunitat. "A dia d'avui encara estem intentant assimilar aquesta gran notícia perquè és com si ens hagués tocat la Primitiva", ha celebrat l'home.

