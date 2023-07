El món cultural i la societat civil acomiaden Francisco Ibáñez

Representants del món cultural i la societat civil han acomiadat aquest dilluns el dibuixant mort aquest dissabte als 87 anys . Eldeha acollit una cerimònia religiosa que ha reivindicat la figura del “principal autor de còmics” de l’Estat amb el suport de "milions de persones".Amb la música de Aquellas pequeñas cosas dei Qualsevol nit pot sortir el sol de, un dels seus editors, un amic personal i un representant de la família han reivindicat el seu caràcter afable i la seva proximitat amb els fans. “Has estat la persona de la nostra vida. Deixes un forat que no es pot omplir”, ha expressat en Guillem, net del desaparegut en nom de la família.El seu editor durant més de 25 anysha estat el primer a intervenir en la cerimònia. “La gent s’emocionava parlant amb ell, mai he vist una estima igual”, ha assegurat. De Cos ha recordat que va rebre diversitat deperò que això no li va fer perdre de vista que la prioritat eren els seus. De Cos ha recordat anècdotes viscudes amb l’autor amb el gran nombre de seguidors a qui va atendre al llarg dels anys. “Paco, sempre et recordaré amb un somriure. Fins sempre”, ha apuntat.Un amic personal, en, ha recordat que el problema quan l’acompanyava a les signatures era tallar les grans cues que es formaven. “En un centre comercial devam estar signant des de les 17 fins a les 23.30 hores”, ha expressat. La cerimònia ha acabat amb un emotiu vídeo de record amb música de Jaume Sisa i amb fotografies i declaracions del dibuixant pare deL’acte de comiat ha comptat amb la presència del ministre de Cultura,; la consellera de Cultura,, i la tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona,. Iceta ha assegurat que la cultura està de dol davant la mort d’una persona que va fer “riure, entretenir i fer llegir”. “Un humor tendre amb una visió crítica però optimista que ens acompanyarà sempre”, ha celebrat. “Per homes i dones com ell avui la indústria del còmic a Espanya està tan forta i té l’empenta que té”, ha afegit.L’exalcaldessaha afirmat que Ibáñez va fer possible que Barcelona fos la capital mundial del còmic i ha apuntat que era una persona que respirava "humanitat". El periodista especialitzat en còmicsha afirmat que la creació dels còmic de Mortadel·lo i Filemó amb les xifres de vendes que va assolir va ajudar a fer que la indústria aparegués i es consolidés a l’Estat.La directora editorial de, ha afirmat que es viu un dia “trist” perquè marxa un "geni" i un dels autors "més estimats del país". “Era una figura única perquè molta gent se la sentia part de la seva família. Havia fet feliços a molts nens i adults, molts van aprendre a pensar i a llegir amb ell”, ha celebrat. “Ell sempre deia que la mort l’enganxaria treballant i així ha estat”, ha lamentat. Xiol també ha dit que d’aquí a unes setmanes l’editorial i la família avaluaran els passos a seguir per mantenir el llegat d’Ibáñez. El dibuixant feia unes setmanes que havia entregat un nou àlbum i treballava en un altre.

