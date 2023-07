Les 28 famílies de Sabadell sense llum: «Explica‑li a un nen que no pots ni engegar el ventilador»

La Reme, al seu pis sense llum | Foto: Hugo Fernández

Pancartes que assenyalen Endesa

La façana del Bloc Guillem Agulló | Foto: Hugo Fernández

La incomoditat dels "homes de Harrelson"

Afectats pel tall de llum a Sabadell, a la porta de l'edifici | Foto: Hugo Fernández

La Remedios -o la Reme, com se la coneix- té 70 anys. I potser ha de celebrar el seu aniversari, el pròxim agost, sense llum. En ple estiu amb temperatures de rècord històric. És la situació a què es veuen abocades-la majoria, en situació de vulnerabilitat- que viuen al conegut com a Bloc Guillem Agulló, a Sabadell. Dimecres passat van trobar-se un dispositiu amb operaris d'Endesa i antiavalots dels Mossos d'Esquadra per. Ara ja fa cinc dies que conviuen amb la manca de servei elèctric, i no tenen cap mena de garantia que això s'hagi de resoldre aviat., resol un dels portaveus de la comunitat, Andrés Ucendo."Aquí hi ha una trentena de nens.. Que no poden mirar els dibuixos. Que no poden ni tenir un iogurt, perquè si el compres, una hora després es posa dolent", exposa l'home, de 61 anys. Tant ell com la Reme recorden temps passats en què van complir diverses feines. Una va netejar habitacions d'hotel i va acabar regentant un bar, l'altre va arribar a tenir dues empreses amb més de trenta treballadors a sou. La crisi i altres condicionants familiars, com malalties sobtades i greus, van fer saltar la seva situació pels aires i ara. Una constructora que, per llei catalana,que habiten l'edifici. La propietat, però, s'hi nega.Al contrari, el que s'han trobat els habitants d'aquesta finca són més complicacions. La més recent, el tall del subministrament elèctric irregular que tenien fixat des de feia vuit anys. Després de tot aquest temps, període en el qual les famílies han fet tota mena d'intents per regularitzar la seva situació habitacional, s'han trobat un tall per sorpresa. En ple pic de calor. ". Aprens a sobreviure d'aquella manera. T'acabes trobant carregant el mòbil a la feina o a casa de la sogra per tenir el just de bateria perquè soni l'alarma i anar a treballar", exposa Andrés Ucendo.En una roda de premsa conjunta, els afectats han exposat que faran el que calgui per recuperar el corrent elèctric. La solució volen que sigui per a "totes les famílies". Ara mateix, però, reconeixen que hi ha una complicació., una eina que fa més de dos anys que es va pactar entre Generalitat i Endesa però que mai no s'ha acabat de desplegar arreu del territori . Ara bé, la poca implementació d'aquest instrument i els diferents perfils presents a l'edifici fa que hi hagi un càlcul d', ha anunciat Aida Guidus, de la PAHC Sabadell. Són els càlculs que l'Ajuntament els hauria fet arribar en els contactes recents que han tingut.Al marge, els afectats, que han penjat, recorden que algunes de les persones que viuen en aquest bloc -ocupat el 2015- no tenen papers. La llei d'estrangeria complica l'accés a una situació regularitzada. Fouzia Darry ho sap bé. Acaba d'aconseguir la regularització administrativa, però ha estat quatre anys sense cap empara, mentre treballava en el sector de la llar i les cures. "És molt difícil, molt dur i molt llarg. L'únic que et falta és trobar-te que ja ni a casa teva pots tenir llum", rebla ara. Ella té tres fills al seu càrrec, i assegura queels darrers dies, després de l'apagada.Des d'insisteixen que la situació del subministrament de llum és ben diferent a d'altres, com l'aigua. Si una connexió d'aigua és irregular pot haver-hi una fuita, apunten, però si hi ha un accident amb, insisteixen. Per aquest motiu, fonts de la companyia remarquen que la llei els demana que, com a distribuïdora, intervinguin davant una situació de frau elèctric.Des de l'(APE) apunten que "ningú nega" l'existència d'aquesta normativa, però que "el problema" és que no s'estiguin oferint les alternatives possibles. "Hem consensuat un mecanisme per intentar, perquè no tenen cap altra alternativa, que són aquests comptadors socials, i que", rebla la portaveu de l'entitat, Maria Campuzano.Tal com apuntaven els afectats,ha començat a fer acompanyament a les famílies amb la vista posada en aquest instrument: els comptadors socials. Ara bé, fonts d'Endesa apunten queni cap petició per instal·lar aquests comptadors en aquella finca. Ara, en canvi, reconeixen tenir constància de la voluntat de l'ens municipal per mirar de fer arribar aquests comptadors assequibles a les famílies que ocupen.L'embolic al voltant d'aquest instrument fa temps que dura. El cert, però, és que Govern i Endesa l'any 2021 van formalitzar un acord . S'hi feia constar que les persones amb situació de vulnerabilitat social poguessin tenir electricitat a casa, com a dret bàsic, en cas d'ocupació. Poc després, però, es va comprovar queque aquests instruments estaven apareixent amb comptagotes. El motiu principal era quea l'hora de tramitar els comptadors socials: que no només el demanés la família, sinó que també signés la petició un responsable municipal. Els treballadors dels consistoris, que ja signen les valoracions de vulnerabilitat, trobenque se'ls involucri en la sol·licitud del comptador per a una llar que no és la seva.Des de fa temps, es demana a Endesa que retiri aquesta exigència. I al Govern, que pressioni en aquesta línia. De moment, però, no s'ha donat cap canvi. Això fa que les últimes dades disponibles situïn que. La companyia elèctrica diu que això demostra que, tot i ser una xifra baixa, és possible fer-ho. Les entitats socials protesten perquè hi llegeixen un bloqueig a la pràctica. "Els oligopololis multimilionaris es neguen a posar els mitjans" per desplegar la mesura, deia aquest dilluns Aida Guidus a peu de carrer.Al seu torn, fonts oficials de l'ajuntament sabadellenc confirmen a aquest diari quei els va comunicar la intenció de regularitzar el servei amb comptadors socials. Ara bé, detallen que "estan revisant" aquesta via que "van acordar Generalitat i la companyia sense la participació dels ajuntaments en l'acord". Igualment, subratllen que les famílies s'han d'implicar en la sol·licitud.Al marge dels temps que triguin a recuperar el servei elèctric a casa, i del que calgui remoure, el que tots els membres del bloc concorden a assenyalar és l'impacte que els va suposar trobar-seentrant a l'edifici, juntament amb Endesa, per tallar la llum. L'acció es duia a terme sense que la comunitat en tingués cap pista. "Ni els serveis socials en sabien res", apuntaven des de la roda de premsa les famílies., sentencien fonts oficials. Ni abans del tall ni a posteriori. Es va procedir a la desconnexió sense saber qui vivia al bloc o quina situació social tenia.A la banda de la companyia elèctrica remarquen que va haver-hi conflictes previs que expliquen la demanda de presència policial. Els veïns, per contra, neguen cap incident i es demanen si hi ha hagut alguna mena de denúncia que doni suport a la versió d'Endesa.. Als ocupants els hi sembla inversemblant la xifra i el relat. "És un bloc d'un col·lectiu. Si hi ha cap voluntat d'arreglar res,. És tan senzill com enviar un correu i ens posem en contacte amb qui calgui per regularitzar una situació així", apunta la portaveu de la PAHC Sabadell.Al marge, des de l'APE van més enllà. "La pregunta és:Ells van per la via fàcil, la via repressiva", exposa Maria Campuzano.Internament, el Govern fa temps que planteja la necessitat deper evitar aquestes situacions, perquè no es normalitzin els talls de llum per sorpresa a comunitats amb perfils vulnerables. De moment, però, segueixen donant-se casos arreu del territori . I l'impacte més profund queda entre els veïns de la finca. Molts encara recorden aquell matí, ple de detalls. "Semblàvem criminals... i el que fèiem era sortir amb els nens per anar al casal d'estiu. Potser estaria bé que es preguntessin, enviar algú a parlar.", remata Andrés Ucendo.

